На День Незалежності масових заходів у Києві не буде

12:39 20 серпня Київ, Україна

Як повідомляється на сайті КМДА, цього року на День Незалежності в Києві не проводитимуться жодних масових заходів, окрім виставки підбитої російської військової техніки на Хрещатику.

"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як проінформувала міська влада листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим із суботнього вечора 19 серпня перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вулиці Володимирської – відкриють о 23:30.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і чекати на ракетні удари або інші терористичні акти можна щодня.

Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".