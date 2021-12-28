На що українці витрачають гроші з «є-Підтримки»

11:11 28 грудень Київ, Україна

Відколи стартувала президентська програма «є-Підтримка», українці масово почали скуповувати залізничні квитки. З дня початку виплат по 1000 гривень вакцинованим громадянам до поточного моменту здійснено вже понад 100 тисяч транзакцій, пов'язаних із купівлею квитків.



У повідомленні йдеться, що загалом на квитки з віртуальної картки витрачено понад 42 мільйони гривень, а середній чек становив близько 420 гривень.



Слід зазначити, що немає ліміту для придбання квитків. Можна сплатити до 1000 будь-який квиток, за будь-якими напрямками.



Нагадаємо, поряд із купівлею залізничних квитків українці вважають за краще купувати книги. Як тільки гроші почали надходити на віртуальні картки, книжкові інтернет-магазини заявляли про збої через перевантаження відвідувачів.