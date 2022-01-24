На Чорнобильській АЕС запускають нове сховище для ядерних відходів

19:38 08 вересень Київ, Україна

Для підвищення безпеки на Чорнобильській АЕС введуть в експлуатацію проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).



Про це повідомляє пресслужба інспекції та Міністерство захисту навколишнього середовища.

"Початок робіт щодо введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, але й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - сказав глава інспекції Григорій Плачков.

Він також висловив подяку за допомогу в реалізації всіх проєктів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і країнам-донорам Рахунку ядерної безпеки.



СВЯП-2 призначений для приймання, підготовки та зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловидільних збірок і додаткових поглиначів, які накопичилися на ЧАЕС.



У 2019 повідомлялося, що демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" на ЧАЕС, який накрили новим безпечним конфайнментом, почнуть не раніше, ніж через два роки. Влітку минулого року Євросоюз офіційно передав Україні в експлуатацію постійний саркофаг, побудований над Чорнобильською атомною електростанцією.