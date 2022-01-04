На Чорнобильській АЕС встановили пам'ятник герою-ліквідатору Лелеченку

16:53 22 квітень Київ, Україна

Біля адміністративно-побутового корпусу Чорнобильської АЕС з'явилася скульптура ліквідатору Олександру Лелеченку і його колегам, які віддали свої життя для порятунку інших.

Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення заходів з управління зоною відчуження.

"Сучасні атланти-ліквідатори тримають над собою арку - під нею звичайна людина, яка приклала праву руку до серця. У цьому образі можна впізнати заступника начальника електричного цеху Чорнобильської АЕС Олександра Лелеченка. Справжнього Героя, який заздалегідь знав, що життя його обірветься, і продовжував виконувати свої обов'язки, рятуючи життя мільйонів інших", - йдеться в описі скульптурної композиції.

Відзначається, що її ескіз кілька років тому був розроблений об'єднанням майстрів мистецтв України, а в натурі її відтворили працівники Чорнобильської АЕС. Деталі вони друкували на 3D-принтері.



За словами заступника технічного директора з безпеки ДСП "ЧАЕС" Олександра Новикова, композиція уособлює всіх ліквідаторів та працівників станції, які віддали своє життя або здоров'я заради порятунку інших. Урочисте відкриття пам'ятника відбудеться 26 квітня, в день 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.



Олександр Лелеченко був тим, хто 26 квітня 1986 року власноруч відкачав легкозаймисті речовини з сьомої та восьмої турбін, коли восьма зупинилася вночі під час вибуху. Він тричі ходив в електролізерну, яка перебувала поруч з завалом і була заповнена високоактивною водою, щоб відключити подачу водню в аварійні генератори і подати напругу на живильні насоси. Зробив це вручну, оскільки всі системи вийшли з ладу. Тим самим він запобіг розповсюдженню вогню на неушкоджені енергоблоки.



Лелеченко тричі забирали в прип'ятську медичну частину №126, але після отримання медичної допомоги він знову йшов на станцію. Олександр отримав дозу, несумісну з життям, - 2,5 тисячі рентген. Було йому 47 років.