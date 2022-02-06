13:39 18 травень Київ, Україна

На Чернігівщині будується приватний мавзолей за подобою мавзолею Наполеона, на сьогодні на його будівництво вже пішло близько трьох мільйонів доларів.

Про це повідомляє Суспільне.

Ініціатором будівництва став глава місцевого підприємства Земля і воля, Герой України Леонід Яковишин.



Відзначається, що мавзолей побудований поблизу будинку, де проживає Яковишин. Будівля прикрашена мармуром, золотом, вітражами і розписами. Всередині мавзолею будуть встановлені позолочені скульптури власника у віці 20, 40, 60 і 80 років.



Яковишин розповів журналістам, що задум проєкту мавзолею належить йому, а за основу він узяв мавзолей Наполеона.



Аграрій очікує, що після його смерті мавзолей буде відкритий для відвідувачів.



"Мавзолей буде відкритий щодня з 10 до 17 години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - розповів він, додавши, що бальзамувати його не будуть.



Будівництво тривало близько десятиліття, зараз воно вже на фінальному етапі.



"У нашому містечку є переказ або навіть легенда, що якийсь священник сказав Леоніду Григоровичу, як тільки закінчить роботи, так і завершиться його життя. Тому остаточно мавзолей не добудовують", - розповіла журналістам мешканка Бобровиці.



За її словами, половина жителів міста працюють на підприємстві Яковишина (до 1,5 тисячі осіб плюс їхні сім'ї).