На Чернігівщині оцінили нове шкільне меню Євгена Клопотенка

10:27 13 січень Київ, Україна

Директор однієї із сільських шкіл Чернігівської області разом із учнями вирішив покуштувати нове шкільне меню.

Володимир Алексєєв, директор Гнидинцівської школи, пообіцяв щодня приходити до їдальні та куштувати страви, які запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко.

Своїми першими враженнями від крему-супу з моркви та курятини з паприкою педагог поділився у Facebook.



«Щойно віддав порожні тарілки куховарці. Порожні, бо обід виявився напрочуд смачним. Я б навіть сказав – цікавим.



Морквяний суп-пюре.



Гречка.



Курка з паприкою.



Чай з корицею та молоком.



Пишу на повному серйозі – дуже смачно.



Додам, що я зовсім не люблю крем-супи. Навіть коли запропонують у ресторані безкоштовно і я дуже голодний - відмовлюся. Але... Щоб показати на власному прикладі і особисто відчути всі смакові особливості – їстиму все, що будуть їсти діти. Дітям крем-суп не зайшов. Але це передбачувано. Звикаємо! Натомість чай усім сподобався», – написав директор Алексєєв.

Нагадаємо, на початку січня 2022 року завершився перехідний період щодо оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Вже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.