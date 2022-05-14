На бюджет до ВНЗ зарахували майже 60 тисяч абітурієнтів

На навчання за державним замовленням до українських ВНЗ було зараховано майже 60 тисяч абітурієнтів, найбільше бюджетників прийняв Київський політех.
Про це повідомляє Міносвіти.
В електронних кабінетах абітурієнтів статус заяви змінився на "Включено до наказу (навчання коштом державного бюджету)".
У рейтингу ВНЗ за кількістю зарахованих на бюджет перше місце займає КПІ ім. І. Сікорського (3 911 осіб). Наступні в рейтингу такі ВНЗ: 2 місце - КНУ ім. Т. Шевченка (3066 осіб); 3 місце - Львівська політехніка (2448 осіб); 4 місце - ЛНУ ім. І. Франка (2 259 осіб); 5 місце - ХНУ ім. В.Н. Каразіна (1245 осіб); 6 місце - НАУ (1215 осіб); 7 місце - Харківський політехнічний інститут (1215 осіб); 8 місце - Харківський національний університет радіоелектроніки (1048 осіб); 9 місце - Національний університет біоресурсів і природокористування України (1026 осіб); 10 місце - ЧНУ ім. Ю. Федьковича (860 осіб).
Популярні спеціальності на бюджет:
1 місце - "Середня освіта" (6217 осіб)
2 місце - "Медицина" (3664 особи)
3 місце - "Комп'ютерні науки" (3421 особа)
4 місце - "Філологія" (2325 осіб)
5 місце - "Інженерія програмного забезпечення" (1899 осіб)
6 місце - "Комп'ютерна інженерія" (1700 осіб)
7 місце - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1659 осіб)
8 місце - "Будівництво та громадянська інженерія" (1492 особи)
9 місце - "Право" (1156 осіб)
10 місце - "Агрономія" (1108 осіб).
Абітурієнти, які мають пільги і претендують на переведення на бюджет, повинні надати до ВНЗ підтверджувальні документи до 11 серпня, а саме переведення відбудеться до 19 серпня. Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.
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