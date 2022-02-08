На боротьбу з пандемією Світовий банк виділить Україні $90 млн

13:54 18 травень Київ, Україна

В Україні скоро стартує проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" під керівництвом Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку. На реалізацію проєкту закладено $ 90 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Угоду підписали міністр охорони здоров'я Максим Степанов і директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.



Близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) будуть надані Україні для розгортання додаткових можливостей в боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол.) направлять на підтримку придбання вакцини, близько 850 млн грн (30 млн дол.) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол.) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.