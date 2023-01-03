На Великому Потьомкінському острові поблизу Херсона підняли український прапор

16:43 03 січня Київ, Україна

Захисники України встановили державний прапор на Великому Потьомкінському острові біля Херсона, але про звільнення говорити ще зарано.



Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдиних новин у вівторок, 3 січня.



Вона зазначила, що встановлення прапора України на деокупованих територіях – це сигнал для противника щодо обов'язкової деокупації.

"Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, і це все – Україна. Також це нагадування про незворотність тих запланованих процесів. Проте говорити про звільнення острова ще зарано. Потрібно усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації", - зазначила речниця.

Зазначимо, що у понеділок увечері, 2 січня, у мережі поширювалося відео, зняте військовим, з піднятим українським прапором на Великому Потьомкінському острові.