На Великому Потьомкінському острові поблизу Херсона підняли український прапор

Захисники України встановили державний прапор на Великому Потьомкінському острові біля Херсона, але про звільнення говорити ще зарано.
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдиних новин у вівторок, 3 січня.
Вона зазначила, що встановлення прапора України на деокупованих територіях – це сигнал для противника щодо обов'язкової деокупації.
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдиних новин у вівторок, 3 січня.
Вона зазначила, що встановлення прапора України на деокупованих територіях – це сигнал для противника щодо обов'язкової деокупації.
Зазначимо, що у понеділок увечері, 2 січня, у мережі поширювалося відео, зняте військовим, з піднятим українським прапором на Великому Потьомкінському острові.
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