На більшій частині України буде переважати спекотна, але дощова і вітряна погода

Дощі з грозами, шквальний вітер і град - таким обіцяють четвер по всій території України, крім сходу та південного сходу країни, де буде спостерігатися класично спекотна літня погода.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +23...+26 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +29...+32 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +24...+27 °С.



Сонце зійде о 4:50, а зайде о 21:12. Тривалість дня складе 16 год 22 хв.