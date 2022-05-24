На благодійний аукціон виставлять дорожній знак, який показує правильний напрямок росіянам

18:05 24 травня Киев, Украина

На благодійний аукціон «Прозорро Продажі» виставлять дорожній знак «Нах, знову нах та в росію нах», який показує, куди треба йти росіянам.



Цей знак із Сумської області було виготовлено на третій день війни, 26 лютого: «На ньому, на жаль, є сліди від куль», – пишуть в «Укравтодорі».



На аукціон виставлять лише один такий знак та його масові продажі не планують, зазначають організатори.. Новий власник знака зможе встановити його у межах свого домогосподарства або в іншому місці, крім доріг загального користування.



Стартова ціна за лот становить 50 000 гривень або 1,5 тисячі доларів. Усі зібрані кошти будуть надіслані на спеціальний рахунок Нацбанку, який перерахує гроші ЗСУ.



Після початку повномасштабного вторгнення росії «Укравтодор» запропонував демонтувати більшість дорожніх знаків та встановити спеціальний покажчик для окупантів, щоб дезорієнтувати їх на місцевості.