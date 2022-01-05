На аукціоні продано закривавлене ​​пасмо волосся Авраама Лінкольна

16:38 14 вересень Київ, Україна

У США з молотка за $81 тисячу пішло пасмо Авраама Лінкольна зі слідами крові, 15 квітня 1865 року після вбивства 16-го президента, п'ятисантиметрове пасмо волосся зрізав лікар, який оглядав тіло.

Про це пише ABC News.



Лот був пасмом волосся, загорнутим у заплямовану кров'ю телеграму з написом «Волосся А. Лінкольна». Експерти очікували, що ціна лота досягне $75 тисяч, проте фінальна вартість перевищила всі очікування. Невідомий покупець заплатив $81 250.



Авраам Лінкольн був смертельно поранений пострілом у голову 14 квітня 1865 року під час вистави у вашингтонському театрі Форда, а наступного ранку він помер. Його застрелив актор Джон Бут - таємний агент Конфедерації. Пасмо волосся Лінкольна було відправлене в телеграмі оборонного відомства, в якій говорилося про вбивство президента.