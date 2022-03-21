На аукціон виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі

У Лондоні на аукціон анонімно виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі "CND Soldiers". Кошти від її продажу підуть на підтримку дитячої лікарні "Охматдит". Торги стартують з £20 000 і продовжаться до 27 березня.
Про це повідомило МОЗ України.
Наразі у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.
Організатори акції зазначають: «Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, фахівці Охматдиту продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей та поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи».
Міністерство охорони здоров'я висловлює щиру подяку благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров'я українців під час війни.
Організатори акції зазначають: «Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, фахівці Охматдиту продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей та поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи».
Міністерство охорони здоров'я висловлює щиру подяку благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров'я українців під час війни.
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