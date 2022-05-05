На антивоєнному пікеті в росії затримали жінку із зашитим ротом

11:52 05 травня Київ, Україна

У російському місті Єкатеринбург силовики затримали за антивоєнний пікет активістку Надію Сайфутдінову.



Про це повідомляє "ОВД-Інфо".



Сайфутдінова вийшла надвір із плакатом, у якому було написано: «Мовчати не можна! Війна – це не мир, свобода – це рабство, незнання – це не сила! Ця фраза є видозміненою цитатою з роману “1984” Джорджа Оруелла “Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила”.

Крім плаката Сайфутдінова вирішила висловити свій протест щодо війни, зашивши рота. Зробила це вона власноруч голкою та ниткою.



Силовики затримали активістку і доставили в дільницю, після чого збиралися везти дівчину до психіатричної лікарні, але викликали медиків і незабаром відпустили. Адвокат також повідомляв, що у відділку поліції силовики застосовували до його підзахисної фізичну силу.