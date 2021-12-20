На антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-а експедиція з України

06:21 25 березень Київ, Україна

Більш ніж на рік на станцію "Академік Вернадський" вчора, 24 березня, вирушила 26-а Українська антарктична експедиція (УАЕ).

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.



Керівником УАЕ буде рекордсмен за кількістю зимівель на "Вернадському" - вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція (до цього максимальна кількість зимівель в УАЕ не перевищувала 8).



Всього в 26-ій експедиції буде 12 учасників: 7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік і сисадмін. З них 11 чоловіків і 1 жінка - біолог Оксана Савенко, яка вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).



У складі експедиції найбільше представників Харківщини - 3, Києва та Чернігівщини - по 2. Також по 1 учаснику з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.



Оскільки зараз на "Вернадському" триває масштабна модернізація, то троє фахівців - дизеліст, системний механік і сисадмін - поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб приєднатися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.



Більша ж частина експедиції вирушила в Антарктиду вчора, з аеропорту "Бориспіль". Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де команду чекає 2-тижневий карантин.