На Google Maps розмістять панорамні фото руйнувань в Україні через агресію росії

МВС України разом із фахівцями Google розпочали проєкт із оцифрування наслідків російського вторгнення в Україну. Мета проєкту – зафіксувати руйнування в українських містах та селах, що сталися через війну.
Фахівці за допомогою квадрокоптерів та іншого обладнання роблять street view (режим перегляду вулиць) та панорамні знімки зруйнованих будівель та інфраструктури, які будуть доступні для всіх на Google Maps. Також подивитися на руйнування можна буде за допомогою окулярів віртуальної та доповненої реальності.
Окремо створять сервіс для правоохоронців, які зможуть використати його для своєї роботи.
Фахівці розпочали роботу в Ірпені. Перші панорамні знімки обіцяють оприлюднити у середині квітня. Загалом працюватиме кілька команд, які фіксуватимуть пошкодження у різних містах.
Фахівці за допомогою квадрокоптерів та іншого обладнання роблять street view (режим перегляду вулиць) та панорамні знімки зруйнованих будівель та інфраструктури, які будуть доступні для всіх на Google Maps. Також подивитися на руйнування можна буде за допомогою окулярів віртуальної та доповненої реальності.
Окремо створять сервіс для правоохоронців, які зможуть використати його для своєї роботи.
Фахівці розпочали роботу в Ірпені. Перші панорамні знімки обіцяють оприлюднити у середині квітня. Загалом працюватиме кілька команд, які фіксуватимуть пошкодження у різних містах.
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