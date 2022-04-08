Станом на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів

▪️З Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті.
▪️З Бердянська у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
▪️З міста Токмак у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
▪️З міста Енергодар у Запоріжжя на власному транспорті.
▪️З міста Гуляйполе у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
▪️З міста Мелітополь у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
▪️З міста Сєверодонецьк до міста Бахмут.
📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
▪️З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
▪️З міста Попасна в Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Першотравнева, 42
▪Із селища Гірне до міста Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
▪️З міста Рубіжне в Бахмут.
▪️З Бердянська у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
▪️З міста Токмак у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
▪️З міста Енергодар у Запоріжжя на власному транспорті.
▪️З міста Гуляйполе у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
▪️З міста Мелітополь у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
▪️З міста Сєверодонецьк до міста Бахмут.
📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
▪️З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
▪️З міста Попасна в Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Першотравнева, 42
▪Із селища Гірне до міста Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
▪️З міста Рубіжне в Бахмут.
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