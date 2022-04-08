Станом на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів

11:17 06 квітня Київ, Україна

▪️З Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті.



▪️З Бердянська у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.



▪️З міста Токмак у Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.



▪️З міста Енергодар у Запоріжжя на власному транспорті.



▪️З міста Гуляйполе у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.



▪️З міста Мелітополь у Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.



▪️З міста Сєверодонецьк до міста Бахмут.



📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.



▪️З міста Лисичанськ до міста Бахмут.



📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.



▪️З міста Попасна в Бахмут.



📍Місце зборів: вул. Першотравнева, 42



▪Із селища Гірне до міста Бахмут.



📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.



▪️З міста Рубіжне в Бахмут.