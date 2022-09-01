"Ми однієї сміливості". Запустили нову інформаційну кампанію щодо єдності українців

Офіс Президента та уряд розпочинають нову інформаційну кампанію про єдність українців. Ідею кампанії створило агентство Banda разом із Міністерством цифрової трансформації України.
Білборди проєкту з'являтимуться по всій Україні. Також на сайті можна завантажити та роздрукувати плакати, з якими можна вийти на мітинг на підтримку України.
Крім того, на YouTube – каналі Banda можна переглянути короткі ролики щодо єдності українців у питаннях мови, волонтерської допомоги, спільного дому та інших.
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