"Ми однієї сміливості". Запустили нову інформаційну кампанію щодо єдності українців

17:44 04 серпня Київ, Україна

Офіс Президента та уряд розпочинають нову інформаційну кампанію про єдність українців. Ідею кампанії створило агентство Banda разом із Міністерством цифрової трансформації України.

«Сміливість стала брендом України завдяки компанії Bravery. Але крім сміливості, нам потрібна і згуртованість, тому що росія робить все, щоб розколоти нас зсередини, змусити сумніватися один в одному», – кажуть автори ініціативи.

Білборди проєкту з'являтимуться по всій Україні. Також на сайті можна завантажити та роздрукувати плакати, з якими можна вийти на мітинг на підтримку України.

Крім того, на YouTube – каналі Banda можна переглянути короткі ролики щодо єдності українців у питаннях мови, волонтерської допомоги, спільного дому та інших.