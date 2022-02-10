МВС запустило сервіс для перевірки водійських посвідчень

На сайті головного сервісного центру МВС з'явилася нова послуга, тепер ви можете перевірити документи, не виходячи з дому.
Про це повідомила пресслужба МВС на сторінці в Facebook в п'ятницю, 18 вересня.
Тепер за два кліка можна самостійно перевірити силу посвідчення водія та відкриті категорії при найманні співробітників на роботу або при здачі транспортного засобу в оренду.
Скористатися сервісом можна тут.
Щоб перевірити посвідчення, потрібно ввести серію і шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ, на моніторі з'явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року.
У МВС зазначили, що нова послуга буде корисна для бізнесу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі