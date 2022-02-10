МВС запустило сервіс для перевірки водійських посвідчень

На сайті головного сервісного центру МВС з'явилася нова послуга, тепер ви можете перевірити документи, не виходячи з дому.

Про це повідомила пресслужба МВС на сторінці в Facebook в п'ятницю, 18 вересня.

Тепер за два кліка можна самостійно перевірити силу посвідчення водія та відкриті категорії при найманні співробітників на роботу або при здачі транспортного засобу в оренду.Скористатися сервісом можнаЩоб перевірити посвідчення, потрібно ввести серію і шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ, на моніторі з'явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року.У МВС зазначили, що нова послуга буде корисна для бізнесу.