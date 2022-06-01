МВС запустило гарячу лінію для близьких українських полонених

З 1 червня свою роботу розпочала гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких українських захисників.
Про це повідомили у МВС.
Для отримання дзвінків одночасно працюватиме 10 телефонних ліній.
Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз'яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, які зникли безвісти, та загиблих.
Номер багатоканального телефону: 380894201866.
Для отримання дзвінків одночасно працюватиме 10 телефонних ліній.
Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз'яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, які зникли безвісти, та загиблих.
Номер багатоканального телефону: 380894201866.
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