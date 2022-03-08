МВС тимчасово перестане видавати водійські права

17:46 08 червень Київ, Україна

У МВС повідомили про брак бланків для видачі водійських посвідчень, в зв'язку з цим можлива дводенна пауза в роботі сервісних центрів з їхньої видачі.

Про це повідомляє Головний сервісний центр міністерства у вівторок, 8 червня.



Проблеми з наданням послуг пов'язані з перебоями в поставках бланкової продукції в місцеві сервісні центри, пояснили в МВС.



"За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна"", відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - сказано в повідомленні.



Про поновлення надання послуг МВС повідомить на вебсайтах регіональних сервісних центрів.



Нагадаємо, що водіям, які повідомляють про порушення, будуть платити. У МВС розповіли про підготовлюваний закон, згідно з яким водії, які зняли і відправили в поліції відео з порушенням інших учасників руху, будуть отримувати 10% від штрафів.