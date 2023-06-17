МВС спростило процес отримання дозволу на зброю: онлайн-оформлення

16:19 16 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ, процес отримання дозволу на зброю було спрощено, і тепер його можна оформити, не виходячи з дому.
 
"Отримання дозволу на зброю в один клік! Ми спростили процедуру отримання дозволу на зброю! Тепер ви можете отримати цю послугу, не виходячи з дому, без необхідності відвідування офісу Національної поліції", - заявило міністерство.
 
Подання документів можна здійснити через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо в магазині зброї.

Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина", необхідно:
  • Зайти на портал "Єдине вікно громадянина".
  • Пройти процедуру авторизації.
  • Оформити заявку на отримання дозволу на зброю.
  • Прикріпити потрібний пакет документів.
  • Додати сканкопії відповідних документів.
  • Завірити копії електронним підписом.
  • Відправити запит.
Щоб подати документи на зброю у магазині, необхідно:
  • Особисто звернутися до магазину зброї.
  • Надати пакет необхідних документів.
  • Заява буде опрацьована.
  • Продавець магазину направить заяву до поліції для подальшої обробки.