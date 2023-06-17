МВС спростило процес отримання дозволу на зброю: онлайн-оформлення

Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ, процес отримання дозволу на зброю було спрощено, і тепер його можна оформити, не виходячи з дому.
Подання документів можна здійснити через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо в магазині зброї.
Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина", необхідно:
Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина", необхідно:
- Зайти на портал "Єдине вікно громадянина".
- Пройти процедуру авторизації.
- Оформити заявку на отримання дозволу на зброю.
- Прикріпити потрібний пакет документів.
- Додати сканкопії відповідних документів.
- Завірити копії електронним підписом.
- Відправити запит.
Щоб подати документи на зброю у магазині, необхідно:
- Особисто звернутися до магазину зброї.
- Надати пакет необхідних документів.
- Заява буде опрацьована.
- Продавець магазину направить заяву до поліції для подальшої обробки.
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