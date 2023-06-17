МВС спростило процес отримання дозволу на зброю: онлайн-оформлення

16:19 16 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою Міністерством внутрішніх справ, процес отримання дозволу на зброю було спрощено, і тепер його можна оформити, не виходячи з дому.

"Отримання дозволу на зброю в один клік! Ми спростили процедуру отримання дозволу на зброю! Тепер ви можете отримати цю послугу, не виходячи з дому, без необхідності відвідування офісу Національної поліції", - заявило міністерство.

Подання документів можна здійснити через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо в магазині зброї.



Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина", необхідно:

Зайти на портал "Єдине вікно громадянина".

Пройти процедуру авторизації.

Оформити заявку на отримання дозволу на зброю.

Прикріпити потрібний пакет документів.

Додати сканкопії відповідних документів.

Завірити копії електронним підписом.

Відправити запит.

Щоб подати документи на зброю у магазині, необхідно: