МВС: стартує програма "Безпечне шосе"

"Гаряча пора" збільшила кількість дорожньо-транспортних пригод, з огляду на це було прийнято рішення ввести профілактичні заходи до кінця літа. На дорогах України стартує програма "Безпечне шосе".
Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
За його словами, протягом липня цього року на українських дорогах сталося понад 1000 ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 осіб отримали травми, ще 168 громадян - загинули. Потік транспорту істотно збільшився, а з ним - і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішуче. Тому для безпеки кожного водія, пасажира і пішохода на автодорогах держави несуть службу близько 400 нарядів патрульної поліції ", - сказав Ігор Клименко.
Він також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань - аналіз аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їх кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей в південних регіонах країни.
Ігор Клименко додав, що екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей - в режимі патрулювання або на спеціальних видимих і добре освітлених постах.