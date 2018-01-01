МВС: стартує програма "Безпечне шосе"

17:43 24 липень Київ, Україна

"Гаряча пора" збільшила кількість дорожньо-транспортних пригод, з огляду на це було прийнято рішення ввести профілактичні заходи до кінця літа. На дорогах України стартує програма "Безпечне шосе".

Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

"В Україні стартувала профілактичне відпрацювання автошляхів держави" Безпечне шосе ". Відпрацювання триватиме до кінця літа. До її проведення будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності. Відпрацювання має на меті підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику дорожньо-транспортних пригод ", - сказав глава Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, протягом липня цього року на українських дорогах сталося понад 1000 ДТП , в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод 1218 осіб отримали травми, ще 168 громадян - загинули. Потік транспорту істотно збільшився, а з ним - і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішуче. Тому для безпеки кожного водія, пасажира і пішохода на автодорогах держави несуть службу близько 400 нарядів патрульної поліції ", - сказав Ігор Клименко.

Він також повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань - аналіз аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їх кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей в південних регіонах країни.

"Особливу увагу поліцейські будуть приділяти профілактиці правопорушень, які можуть привести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами і велосипедистами. Зокрема, мова йде про виявлення фактів керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму. Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема - дітей ", - зазначено в повідомленні.

Ігор Клименко додав, що екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей - в режимі патрулювання або на спеціальних видимих і добре освітлених постах.