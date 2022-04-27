МВС попереджає про новий вид шахрайства в Telegram

11:40 28 листопада Київ, Україна

Все нові й нові способи винаходять злочинці, щоб за допомогою обманних дій отримати гроші своїх жертв. Будьте, будь ласка, пильні і дозуйте свою довіру. Пам'ятайте: довіряй, але перевіряй, - нас не марно вчили цьому.

Міністерство внутрішніх справ попередило українців про новий вид шахрайства в месенджері Telegram, коли зловмисники просять людину позичити гроші, представляючись його другом. Про це повідомляє пресцентр МВС.

"Схема така: ваші друзі отримують повідомлення, ніби з вашого облікового запису. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити гроші", - пише пресслужба.

Якщо ви отримали таке повідомлення, то краще зателефонуйте цій людині і запитайте, чи надсилала вона подібне прохання.

Також МВС дає поради, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті:

Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.

Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки - накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.

Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з аккаунта знайомих людей і друзів.

Встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах.

У разі підозри щодо зламування сторінки - припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

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