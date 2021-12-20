МВС: Пожежа на Луганщині локалізована, загрози населенню немає

08:34 10 липень Київ, Україна

Станом на вечір 9 липня 2020 року, масштабна пожежа в Луганській області локалізовано. Є три ділянки тління, всі сили МВС працюватимуть там і далі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Загрози для населення і об'єктів інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, щоб визначити обсяг збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу », - зазначив Арсен Аваков.

Крім того, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова ДСНС України Микола Чечоткін зробили повітряний моніторинг районів загоряння і відвідали оперативний штаб.

Сергій Яровий зазначив, що зараз головне завдання - розібратися в причині виникнення пожежі.

«Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, щоб надалі не допустити такої ситуації. Населення і екосистема отримали дуже серйозних наслідків. Тим більше що ми знаходимося недалеко від зони проведення операції об'єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі », - зазначив перший заступник міністра.

Микола Чечоткін повідомив, що до заходів з гасіння пожежі було залучено близько 1500 співробітників МВС і 300 одиниць техніки.