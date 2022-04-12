МВС отримало обладнання на 4 млн доларів для оцифрування військових злочинів росії

12:03 12 квітня Київ, Україна

Дві приватні компанії, AXON та Benish GPS, передали Міністерству внутрішніх справ України спецобладнання (нагрудні відеореєстратори) загальною вартістю 4 млн доларів.

Обладнання дозволить українським правоохоронцям ефективно збирати та оцифровувати докази військових злочинів росії проти України.



Обладнання, отримане МВС, вважається одним із найкращих зразків у своїй галузі. Надані компанії боді-камери використовуватимуть слідчі та криміналісти для фіксації слідів військових злочинів, а дані передаватимуться до єдиного архіву історичної пам'яті про агресію росії проти мирної України.



Американка компанія AXON – лідер із виробництва високотехнологічного обладнання у сфері безпеки, разом із компанією Benish GPS – одним із лідерів ринку IT технологій у Європі.



AXON та Benish GPS закликають міжнародні компанії приєднатися до допомоги України у цей непростий час.