МВС та Міноборони виділять додатково 33 млрд грн

08:39 20 квітня Київ, Україна

Уряд надав додаткові кошти на зміцнення оборони України.



▪️ 16 млрд грн Міністерству оборони України. Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, ремонт та модернізацію техніки, виплати сім'ям загиблих героїв.



▪️ 17 млрд грн Міністерству внутрішніх справ – для прикордонників, нацгвардійців, поліціянтів, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів.