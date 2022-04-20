МВС та Міноборони виділять додатково 33 млрд грн

Уряд надав додаткові кошти на зміцнення оборони України.
▪️ 16 млрд грн Міністерству оборони України. Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, ремонт та модернізацію техніки, виплати сім'ям загиблих героїв.
▪️ 16 млрд грн Міністерству оборони України. Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, ремонт та модернізацію техніки, виплати сім'ям загиблих героїв.
▪️ 17 млрд грн Міністерству внутрішніх справ – для прикордонників, нацгвардійців, поліціянтів, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів.
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