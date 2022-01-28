МВС частково скасовує розсилку "листів щастя" водіям

16:33 11 травень Київ, Україна

Дисциплінованим водіям, які все-таки порушили ПДР, але встигли і оплатили штраф в 10-денний строк, не будуть надсилати постанови про штрафи.



Як працюватиме нова система, розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі Україна 24.



Він зазначив, що нововведення допоможе заощадити державні кошти, які витрачаються на розсилку паперових повідомлень. Зараз систему переведуть в електронний формат.

"Мова йде про встановлення спеціальних додатків і використання електронних засобів для того, щоб швидше дізнатися про своє правопорушення. Зараз таких можливостей багато: це і електронний кабінет водія, і чат-бот МВС, створений спеціально для цього, і спеціальні додатки, які дозволяють водієві дізнатися про виписані штрафи і оплатити їх", - сказав Білошицький.

Він підкреслив, що 90% водіїв платять якраз під час використання таких додатків, і саме щодо таких людей і планується це нововведення.



У той самий час, якщо водій не користується додатком або іншими електронними засобами, то йому, як і раніше, будуть приходити паперові повідомлення.

"Я хочу відзначити, що вже прийнятий законопроєкт №5058 для того, щоб це вже стало можливо нормативно. Тобто якщо людина дізналася про свій штраф і оплатила його, то немає потреби надсилати лист. Якщо людина захоче і подасть спеціальну заяву, щоб їй надсилали лист, то він буде відправлений. Якщо людина не заплатить штраф протягом 10 пільгових днів, то лист буде відправлятися, тут буде працювати загальне правило", - сказав він.

Білошицький підкреслив, що таким чином права водіїв не обмежуються і не скорочуються.