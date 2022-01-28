МВС частково скасовує розсилку "листів щастя" водіям

Дисциплінованим водіям, які все-таки порушили ПДР, але встигли і оплатили штраф в 10-денний строк, не будуть надсилати постанови про штрафи.
Як працюватиме нова система, розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі Україна 24.
Він зазначив, що нововведення допоможе заощадити державні кошти, які витрачаються на розсилку паперових повідомлень. Зараз систему переведуть в електронний формат.
Як працюватиме нова система, розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі Україна 24.
Він зазначив, що нововведення допоможе заощадити державні кошти, які витрачаються на розсилку паперових повідомлень. Зараз систему переведуть в електронний формат.
Він підкреслив, що 90% водіїв платять якраз під час використання таких додатків, і саме щодо таких людей і планується це нововведення.
У той самий час, якщо водій не користується додатком або іншими електронними засобами, то йому, як і раніше, будуть приходити паперові повідомлення.
У той самий час, якщо водій не користується додатком або іншими електронними засобами, то йому, як і раніше, будуть приходити паперові повідомлення.
Білошицький підкреслив, що таким чином права водіїв не обмежуються і не скорочуються.
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