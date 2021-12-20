Музей Майдану з 19 листопада розпочинає новий проєкт: Виставка «Мистецький Барбакан. Ретроспекція»

"Художній Барбакан. Ретроспекція" – так звучить новий проєкт, який запускає Музей Майдану.
Виставка про одну локацію на Майдані, яка переросла в унікальне культурне явище – Мистецький Барбакан – стане першою у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану. Протест у буквальному значенні: "точка збору", своєрідне декларативне місце фізичної присутності художників серед мешканців наметового містечка.
Центром виставки стане відтворений простір табірного містечка на Майдані – Барбакан. Автор та куратор проєкту Дмитро Жила встановить частини предметів, що збереглися з часів Майдану: бочку-Бімбу, каски, художні плакати.
На виставці також будуть представлені роботи художників-барбаканівців.
Саме явище "Мистецького Барбакана" вже стало частиною історії української культури. Художній центр опору на Майдані, коли виникла потреба, перепрофілювався на повноцінну бойову групу, діяльність якої була спрямована на фізичний захист території протесту.
Люди, які створювали цей унікальний простір, є найважливішими у цій історії, тому виставка – спроба згадати всіх причетних.
Виставка працюватиме до 20 лютого 2022 року за дотримання всіх карантинних норм. Офіційне відкриття відбудеться 19 листопада о 18:00 у Галереї протестного мистецтва на вулиці Липській, 16 (1-й поверх, ліве крило).
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