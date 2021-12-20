Музей Майдану з 19 листопада розпочинає новий проєкт: Виставка «Мистецький Барбакан. Ретроспекція»

На виставці також будуть представлені роботи художників-барбаканівців.

Саме явище "Мистецького Барбакана" вже стало частиною історії української культури. Художній центр опору на Майдані, коли виникла потреба, перепрофілювався на повноцінну бойову групу, діяльність якої була спрямована на фізичний захист території протесту.

Люди, які створювали цей унікальний простір, є найважливішими у цій історії, тому виставка – спроба згадати всіх причетних.

Виставка працюватиме до 20 лютого 2022 року за дотримання всіх карантинних норм. Офіційне відкриття відбудеться 19 листопада о 18:00 у Галереї протестного мистецтва на вулиці Липській, 16 (1-й поверх, ліве крило).