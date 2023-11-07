Музей Майдану представив проєкт про основні пам'ятні місця Революції гідності

До десятиліття Революції гідності Музей Майдану створив мультимедійний проєкт "Територія гідності у доповненій реальності: музеєфікація пам'яток Майдану". За QR-кодами можна дізнатися 10 ключових локацій Євромайдану.
Про це йдеться у пресрелізі, який надав Національний музей Революції гідності та на сайті музею.
Проєкт – документальний. Для більш точного відтворення об'єктів фахівці пропрацювали понад 15 тисяч фотографій з Революції гідності. Скориставшись QR-кодами, у 3D-форматі можна побачити:
Про це йдеться у пресрелізі, який надав Національний музей Революції гідності та на сайті музею.
Проєкт – документальний. Для більш точного відтворення об'єктів фахівці пропрацювали понад 15 тисяч фотографій з Революції гідності. Скориставшись QR-кодами, у 3D-форматі можна побачити:
- барикади недалеко від ЦУМу, біля Будинку профспілок та на Європейській площі, на вулиці Інститутській, нині алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Михайла Грушевського;
- елементи наметового містечка;
- конструкцію "Ялинки";
- музейні експонати – щити, каски тощо.
Стенди розміщені на Майдані Незалежності, про кожну локацію є інформаційна довідка.
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