Мурал про кохання в Житомирі

20:49 29 липень Київ, Україна

Художниця Анастасія Сладковський намалювала картину на одній зі стін у центрі Житомира . Двадцятиметровий мурал присвячений любові.

"Це мурал про кохання. Тут намальовані два Амура, які символізують любов. За Михайлівській часто ходять пари закоханих, сім'ї, тому і хотілося створити його в позитивної тематики. Це мій стиль, в якому малюю, тобто гіперболізовані елементи петриківського розпису ", - цитує Укрінформ художницю.

Ідея розмалювати стіну з великим банером у дворі кінотеатру виникла у неї ще в минулому році. Ні підтримки, ні узгодження художниця не отримала. Створення Мура тривало 3 тижні, на що пішло 10 літрів фарби і близько 40 балонів фарби.



Сладковський каже, що стіну розмальовувала сама. Всі роботи профінансував власник одного з місцевих ресторанів. При цьому, в Житомирі вже є п'ять Мураль, які створила Анастасія.