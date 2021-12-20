Мурал про кохання в Житомирі

Художниця Анастасія Сладковський намалювала картину на одній зі стін у центрі Житомира. Двадцятиметровий мурал присвячений любові.
Ідея розмалювати стіну з великим банером у дворі кінотеатру виникла у неї ще в минулому році. Ні підтримки, ні узгодження художниця не отримала. Створення Мура тривало 3 тижні, на що пішло 10 літрів фарби і близько 40 балонів фарби.
Сладковський каже, що стіну розмальовувала сама. Всі роботи профінансував власник одного з місцевих ресторанів. При цьому, в Житомирі вже є п'ять Мураль, які створила Анастасія.
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