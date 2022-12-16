Можна очікувати ще 5 атак до кінця опалювального сезону - експерт

До кінця опалювального сезону може бути ще щонайменше 5 атак росіян на енергетичну систему України, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він пояснив, що надзвичайна ситуація в енергетиці запроваджена лише для учасників ринку.
За його словами, нинішня ситуація внаслідок ранкових обстрілів нічим не відрізняється від попередніх обстрілів. Це черговий обстріл, чергові пошкодження майже всіх об'єктів критичної інфраструктури і знову повернення до аварійних і екстрених відключень, пояснив експерт.
За його словами, нинішня ситуація внаслідок ранкових обстрілів нічим не відрізняється від попередніх обстрілів. Це черговий обстріл, чергові пошкодження майже всіх об'єктів критичної інфраструктури і знову повернення до аварійних і екстрених відключень, пояснив експерт.
Що означає надзвичайна ситуація в енергетиці
Як пояснив Рябцев, це визначення не нове, воно використовувалося у 2015-2017 роках.
Це зменшує бюрократичні процедури, необхідність узгодження тих чи інших дій, зокрема, з боку "Укренерго".
За його словами, енергетики знають, що робити, і вони навчалися на власному досвіді.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі