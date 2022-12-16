Можна очікувати ще 5 атак до кінця опалювального сезону - експерт

16:32 16 грудня Київ, Україна

До кінця опалювального сезону може бути ще щонайменше 5 атак росіян на енергетичну систему України, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він пояснив, що надзвичайна ситуація в енергетиці запроваджена лише для учасників ринку.



За його словами, нинішня ситуація внаслідок ранкових обстрілів нічим не відрізняється від попередніх обстрілів. Це черговий обстріл, чергові пошкодження майже всіх об'єктів критичної інфраструктури і знову повернення до аварійних і екстрених відключень, пояснив експерт.

"Такі ситуації ще повторюватимуться неодноразово через збереження тактики завдання ракетних ударів рф саме по енергетичній інфраструктурі. Вони сподіваються, що таким чином можуть завдати непоправних збитків енергетичній системі України", - сказав Рябцев.

Що означає надзвичайна ситуація в енергетиці



Як пояснив Рябцев, це визначення не нове, воно використовувалося у 2015-2017 роках.

"Ми знаходилися в цій ситуації протягом кількох років. Це стан, який визначає оперативне реагування на проблеми, які потрібно негайно вирішувати", - наголосив експерт.

Це зменшує бюрократичні процедури, необхідність узгодження тих чи інших дій, зокрема, з боку "Укренерго".

"Він може здійснювати відключення будь-яких абонентів до відновлення нормального функціонування того чи іншого об'єкта, і не повинен зазнавати фінансових втрат. Підстав для паніки немає, це така реальність і ми очікуємо, що, щонайменше, може бути ще 5 атак до кінця опалювального сезону", - пояснив Рябцев.

За його словами, енергетики знають, що робити, і вони навчалися на власному досвіді.