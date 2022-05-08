Чи можна без диплома вишу знайти хорошу роботу: список професій

12:24 05 серпня Київ, Україна

В Україні майже завершилася вступна кампанія, не всім вдалося вступити на бюджет. Якщо ви не змогли або не захотіли отримати диплом про вищу освіту, це не означає, що ви на все життя станете клієнтом центру зайнятості.

Яким фахівцем можна стати без диплома:



Контент-менеджер

Активність в соціальних мережах теж може стати професією і приносити гроші. Якщо ви любите писати пости, знімати stories і знаєте ази SMM, то легко можна стати контент-менеджером.



Працівник служби підтримки

Якщо ви володієте грамотно українською та англійською мовами (іноді вимагають російську), а також можете доступно пояснити будь-яке питання, а техніка вашого друку - не менше 160 знаків на хвилину, ви без зусиль знайдете собі місце в службі клієнтської підтримки.



Графічний дизайнер

Графічний дизайнер - досить широке поняття, яке охоплює безліч різних напрямків. Тому в цій професії може знайти себе людина з різними уподобаннями. Можна займатися айдентикою для бренду, а можна вибрати для себе верстку книг або макетів, освоївши такі графічні редактори, як Аdobe Illustrator, Аdobe Photoshop, Аdobe InDesign, Figma тощо.



IT-адміністратор

Щоб влаштуватися в IT-компанію системним адміністратором, потрібно успішно виконати тестове завдання і бути в курсі особливостей програмного забезпечення, на якому працює фірма. У багатьох вакансіях навіть не вказана обов'язкова наявність освіти.



Таргетолог

Сьогодні соціальні мережі стали мало не найважливішим каналом просування продуктів. Відповідно, на ринку є гостра нестача фахівців, які були б з ними "на ти". Тому тепер все частіше можна побачити таку вакансію, як таргетолог. У його завдання входить настроювання реклами в соціальних мережах так, щоб вона не висвічувалася всім користувачам без винятку, а була видна тільки цільовій аудиторії.



Веброзробник

Практично завжди одна з основних вимог для кандидатів на цю вакансію - знання англійської не нижче рівня Intermediate і досвід роботи з PHP, MySQL, JavaScript і іншими професійними програмами. Незважаючи на те, що фахівцям цього напряму найчастіше дають можливість працювати віддалено, компанії обов'язково займаються удосконаленням знань і досвіду своїх фахівців.



Digital-маркетолог

Сьогодні будь-яка успішна компанія обов'язково присутня в інтернет-просторі. А за те, наскільки її діяльність онлайн буде успішною, відповідає digital-маркетолог. Обов'язки цього фахівця комплексні: він підбирає і оцінює майданчики, вивчає цільову аудиторію, створює стратегії просування, використовує рекламні інструменти, планує і створює контент.