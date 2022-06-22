Чи може спілкування українців із родичами з росії прорвати завісу російської пропаганди - дослідження

14:37 22 червня Київ, Україна

Чи може спілкування українців із родичами з росії похитнути їхню віру в російську пропаганду, досліджував Gradus за допомогою онлайн-опитування українських користувачів. Результати дослідження було опубліковано The Washington Post.



Видання пише, що росіяни мають приблизно 11 мільйонів родичів в Україні. Також майже половина (48%) респондентів повідомляють, що мають принаймні одного родича у росії. Більшість із них (59 %) спілкувалися з ними за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram), відео- та голосових дзвінків. У перші два тижні війни багато з цих розмов припинилися, але згодом спілкування відновилося.



54% опитаних кажуть, що їхні розмови не вплинули на віру родичів у російську пропаганду, а 8% стверджують, що росіяни навіть повірили в неї. 22% респондентів упевнені, що родичі з росії стали трохи менше вірити в пропаганду, а 18% зазначають, що набагато менше.



Ті, хто продовжує і зараз спілкуватися з родичами з росії, налаштовані більш оптимістично. 59% з них повідомляють, що російські родичі меншою чи більшою мірою перестали вірити російській пропаганді. Трохи більше третини (37%) вважають, що їхні розмови не мали жодного ефекту, ще 4% упевнені, що дискусії лише зміцнили переконання російських родичів.



З ким говорили і про що



72% опитаних розмовляли про війну з більш далекими родичами (тітки, дядьки та двоюрідні брати). Розмов про війну було набагато менше з братами/сестрами (19%) та батьками (6%).



Найчастіше обговорювали навмисні бомбардування та обстріл українських міст росією (74%) та вбивства окупантами мирного населення (67%). Також говорили про мародерство (41%), тортури та зґвалтування (38%), а також використання зброї, що порушує міжнародне право, наприклад, касетних бомб (27%).



Понад половина опитаних (52%) кажуть, що їм довелося обговорювати зі своїми російськими родичами твердження, що лідери України є «нацистами». Понад третина (36%) респондентів слухали їхні заяви про те, що «росія звільняє Донбас», а 30% – про те, що Україна робить геноцид проти етнічних росіян.



Рівень віри родичів у російську пропаганду українці оцінили в середньому на 8 за шкалою від 1 до 10. Звичайно, ці оцінки ґрунтуються на спогадах респондентів про перші дні війни. Проте вони ясно показують, що багато українців відчувають вплив російської пропаганди на їхніх родичів.

Як і очікувалося, літні родичі та родичі, які отримують новини по російському державному телебаченню, а не з Інтернету чи інших джерел, більше схильні до впливу пропаганди.

Результати дослідження показують, що сімейні зв'язки громадян України не є ефективним інструментом боротьби з російською пропагандою.

Однак дослідження в галузі соціальних наук показують, що прийняття точки зору та подібні методи переконання роблять людей сприйнятливими до нових точок зору саме тому, що вони менше покладаються на факти та логіку і більше - на емоційні зв'язки та тонкі сигнали, пов'язані з жестами, тоном та виразом обличчя. Такі методи можуть допомогти українцям протидіяти впливу російської пропаганди, потрібно просто продовжувати розповідати правду про війну родичам із росії.



Опитування проводилося з 15 по 17 квітня за допомогою панелі користувачів смартфонів серед 1880 респондентів на території України, крім тимчасово окупованих.