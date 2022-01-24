МОЗ України планує видачу електронних свідоцтв про народження

Міністерство охорони здоров'я України планує зробити доступним електронне свідоцтво про народження.
Такий сервіс планують зробити доступним в рамках програми єМалятко.
"Електронне свідоцтво стане заміною паперової форми №103. У міністерстві стверджують, що це значно спростить процедуру отримання свідоцтва. І у новоспечених батьків буде тільки два питання: як назвати свого малюка і час, коли вони готові забрати свідоцтво", - розповіли експерти.
Це перший медичний висновок, який планують перевести в цифровий формат.
Такий сервіс планують зробити доступним в рамках програми єМалятко.
"Електронне свідоцтво стане заміною паперової форми №103. У міністерстві стверджують, що це значно спростить процедуру отримання свідоцтва. І у новоспечених батьків буде тільки два питання: як назвати свого малюка і час, коли вони готові забрати свідоцтво", - розповіли експерти.
Це перший медичний висновок, який планують перевести в цифровий формат.
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