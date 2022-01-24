МОЗ України планує видачу електронних свідоцтв про народження

09:39 09 вересень Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України планує зробити доступним електронне свідоцтво про народження.

Такий сервіс планують зробити доступним в рамках програми єМалятко.



"Електронне свідоцтво стане заміною паперової форми №103. У міністерстві стверджують, що це значно спростить процедуру отримання свідоцтва. І у новоспечених батьків буде тільки два питання: як назвати свого малюка і час, коли вони готові забрати свідоцтво", - розповіли експерти.



Це перший медичний висновок, який планують перевести в цифровий формат.