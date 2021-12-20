МОЗ оптимізує роботу "швидкої"

13:29 27 липень Київ, Україна

В Україні встановлені нормативи для швидкої допомоги, згідно яким, карета швидкої повинна прибувати на місце виклику протягом 10 хвилин по місту і 20 хвилин за межами міста, проте за статистикою близько 70% карет швидкої допомоги не вкладаються у відведений час.
 
Команда Міністерства охорони здоров'я в рамках медреформи планує оптимізувати надання екстреної медичної допомоги.
«На етапі реформування галузі ми помітили, що у нас 2/3 пацієнтів не отримують вчасно цією бригадою надання допомоги. Із загальної кількості викликів - 6,8 млн, здійснюваних - 4,7 млн з них є несвоєчасними », - заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як
Садов'як зазначила, що це низькі показники, і в МОЗ хочуть їх підвищити. Для цього фахівці міністерства розробили оптимальні алгоритми надання допомоги по певним категоріям викликів:
  • Критичний стан - «швидка» приїде протягом 10 хвилин. Стан, що вимагає негайного реагування, негайного втручання, по суті реанімаційних заходів.

  • Екстрений виклик - протягом 20 хвилин. До нього відносяться потенційно серйозні стану, можуть вимагати такої швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладної транспортування.

  • Чи не екстрені - стану, які не несуть за собою загрозу для життя і здоров'я пацієнта, але мова йде про необхідність надання медичної допомоги при, наприклад, загостренні хронічних захворювань.

  • Непрофільні виклики. У цьому випадку бригада швидкої допомоги не виїжджає, пацієнт може отримати консультацію по телефону.