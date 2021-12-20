МОЗ оптимізує роботу "швидкої"

13:29 27 липень Київ, Україна

В Україні встановлені нормативи для швидкої допомоги, згідно яким, карета швидкої повинна прибувати на місце виклику протягом 10 хвилин по місту і 20 хвилин за межами міста, проте за статистикою близько 70% карет швидкої допомоги не вкладаються у відведений час.

Команда Міністерства охорони здоров'я в рамках медреформи планує оптимізувати надання екстреної медичної допомоги.

«На етапі реформування галузі ми помітили, що у нас 2/3 пацієнтів не отримують вчасно цією бригадою надання допомоги. Із загальної кількості викликів - 6,8 млн, здійснюваних - 4,7 млн з них є несвоєчасними », - заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як

Садов'як зазначила, що це низькі показники, і в МОЗ хочуть їх підвищити. Для цього фахівці міністерства розробили оптимальні алгоритми надання допомоги по певним категоріям викликів: