МОЗ оптимізує роботу "швидкої"

В Україні встановлені нормативи для швидкої допомоги, згідно яким, карета швидкої повинна прибувати на місце виклику протягом 10 хвилин по місту і 20 хвилин за межами міста, проте за статистикою близько 70% карет швидкої допомоги не вкладаються у відведений час.
Команда Міністерства охорони здоров'я в рамках медреформи планує оптимізувати надання екстреної медичної допомоги.
Садов'як зазначила, що це низькі показники, і в МОЗ хочуть їх підвищити. Для цього фахівці міністерства розробили оптимальні алгоритми надання допомоги по певним категоріям викликів:
- Критичний стан - «швидка» приїде протягом 10 хвилин. Стан, що вимагає негайного реагування, негайного втручання, по суті реанімаційних заходів.
- Екстрений виклик - протягом 20 хвилин. До нього відносяться потенційно серйозні стану, можуть вимагати такої швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладної транспортування.
- Чи не екстрені - стану, які не несуть за собою загрозу для життя і здоров'я пацієнта, але мова йде про необхідність надання медичної допомоги при, наприклад, загостренні хронічних захворювань.
- Непрофільні виклики. У цьому випадку бригада швидкої допомоги не виїжджає, пацієнт може отримати консультацію по телефону.
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