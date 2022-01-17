«Моя мама найкраща»: в Україні пройде унікальний фото-флешмоб

До Дня матері, який цього року припадає на 9 травня, в Україні планують провести унікальний фото-флешмоб, який повинен потрапити в Нацреєстр рекордів України.
Про це на пресконференції повідомили організатори заходу ТОВ «Холдинг нас», РАТЕГ, Національний Реєстр Рекордів України, ГО «Спільна Перемога».
Відзначається, що для того, щоб стати учасником флешмобу, необхідно 9 травня 2021 з 00.00 до 23.59:
1) Опублікувати пост з фото вашої мами або спільне фото з мамою на своїй сторінці в Facebook або Instagram з теплими словами і поздоровленнями і вказати хештег моямаманайкраща2021.
2) Зареєструватися як учасник флешмобу на сайті РАТЕГ (організатор рекорду). Реєстраційна форма стане доступною в день встановлення рекорду, також надасть вам можливість надалі замовити диплом учасника рекорду після офіційної реєстрації рекорду Національним реєстром рекордів України.
Про це на пресконференції повідомили організатори заходу ТОВ «Холдинг нас», РАТЕГ, Національний Реєстр Рекордів України, ГО «Спільна Перемога».
Відзначається, що для того, щоб стати учасником флешмобу, необхідно 9 травня 2021 з 00.00 до 23.59:
1) Опублікувати пост з фото вашої мами або спільне фото з мамою на своїй сторінці в Facebook або Instagram з теплими словами і поздоровленнями і вказати хештег моямаманайкраща2021.
2) Зареєструватися як учасник флешмобу на сайті РАТЕГ (організатор рекорду). Реєстраційна форма стане доступною в день встановлення рекорду, також надасть вам можливість надалі замовити диплом учасника рекорду після офіційної реєстрації рекорду Національним реєстром рекордів України.
Він повідомив, що спеціально для цієї акції розроблена комп'ютерна програма, яка за 1 секунду здатна приймати і обробляти дані 1 мільйона абонентів, для яких участь у флешмобі безкоштовна.
Як зазначив засновник «Національного реєстру рекордів України» Валентин Щербачов, цей рекорд стане унікальним, оскільки не має аналогів в світі і в Книзі рекордів Гіннеса.
«Національний реєстр рекордів України» - заснований в 1989 році проєкт в сфері реєстрації та популяризації українських і світових досягнень в Україні.
День матері святкують по всьому світу в березні або травні. Україна, як і більшість країн світу (близько 100), шанує матерів у другу неділю травня. В цьому році цей день припадає на 9 травня.
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