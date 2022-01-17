«Моя мама найкраща»: в Україні пройде унікальний фото-флешмоб

18:20 05 травень Київ, Україна





Про це на пресконференції повідомили організатори заходу ТОВ «Холдинг нас», РАТЕГ, Національний Реєстр Рекордів України, ГО «Спільна Перемога».



Відзначається, що для того, щоб стати учасником флешмобу, необхідно 9 травня 2021 з 00.00 до 23.59:



1) Опублікувати пост з фото вашої мами або спільне фото з мамою на своїй сторінці в Facebook або Instagram з теплими словами і поздоровленнями і вказати хештег моямаманайкраща2021.



2) Зареєструватися як учасник флешмобу на сайті До Дня матері, який цього року припадає на 9 травня, в Україні планують провести унікальний фото-флешмоб , який повинен потрапити в Нацреєстр рекордів України.Про це на пресконференції повідомили організатори заходу ТОВ «Холдинг нас», РАТЕГ, Національний Реєстр Рекордів України, ГО «Спільна Перемога».Відзначається, що для того, щоб стати учасником флешмобу, необхідно 9 травня 2021 з 00.00 до 23.59:1) Опублікувати пост з фото вашої мами або спільне фото з мамою на своїй сторінці в Facebook або Instagram з теплими словами і поздоровленнями і вказати хештег моямаманайкраща2021.2) Зареєструватися як учасник флешмобу на сайті РАТЕГ (організатор рекорду). Реєстраційна форма стане доступною в день встановлення рекорду, також надасть вам можливість надалі замовити диплом учасника рекорду після офіційної реєстрації рекорду Національним реєстром рекордів України.

«Виставляти можна будь-яке фото вашої мами, яке у вас є. Це може бути сімейне фото, де вас багато, і з вами ваша мама. Це можете бути ви з вашою мамою або ваше улюблене фото мами - не важливо, мама ще жива, чи її вже немає з вами. Тобто, варіантів безліч. Але робити багато фотографій не треба, достатньо одного фото», - розповів співзасновник ГО «Спільна Перемога» Олександр Соколинський.

Він повідомив, що спеціально для цієї акції розроблена комп'ютерна програма, яка за 1 секунду здатна приймати і обробляти дані 1 мільйона абонентів, для яких участь у флешмобі безкоштовна.



Як зазначив засновник «Національного реєстру рекордів України» Валентин Щербачов, цей рекорд стане унікальним, оскільки не має аналогів в світі і в Книзі рекордів Гіннеса.

«Я не сумніваюся, що до кінця дня, 9 травня, ми будемо мати рекорд, оскільки вже зараз охочих взяти участь в цьому флешмобі дуже багато, люди в соцмережах вже викладають певні моделі з цього приводу. А 10 травня, десь до опівдня, ми вже підіб'ємо підсумки. Аналогів в світі і в Книзі рекордів Гіннеса, з якою ми співпрацюємо, таким рекордам немає, і це такий український оригінальний захід», - повідомив він.

«Національний реєстр рекордів України» - заснований в 1989 році проєкт в сфері реєстрації та популяризації українських і світових досягнень в Україні.

День матері святкують по всьому світу в березні або травні. Україна, як і більшість країн світу (близько 100), шанує матерів у другу неділю травня. В цьому році цей день припадає на 9 травня.