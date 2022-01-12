Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну

17:33 29 квітень Київ, Україна

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) більше не зможе давати концерти для своїх шанувальників на території України. Музикант внесений до чорного списку.

Про це 29 квітня повідомили в Міністерстві культури і інформаційної політики (МКІП).



Відзначається, що 22 квітня відомство отримало лист СБУ про "включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича".



Відповідним наказом МКІП від 28 квітня музикант був внесений до списку.



Підкреслюється, що процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством міністерство не наділене повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" до зазначеного переліку.



Згідно зі статтею 15 закону "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень РНБО, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.