Монах-доброволець і майбутній настоятель: Шлях священика, який повернув Лаврі велич

18:55 15 листопада Київ, Україна

Весною 2022 року, коли небо над Києвом майже весь час було сірим, а сама столиця не відходила від повітряних нальотів, до одного з печерських відділень Нової Пошти постійно приходив мовчазний чернець. Ряса, чорна куртка, скуфі, два великі пакети в руках. Іноді у них були аптечки, іноді каски та одяг. Все йшло до нуля.



Відправивши все це, він сідав у першу маршрутку, або швидко повертався пішки до Києво-Печерської лаври, у свою ризничу келію в церкві Агапіта Печерського, завалену боєприпасами. Там же він чекав на військових, завантажуючи їх пікапи або джипи добровільною допомогою. А коли він був один, то молився у своїй келії. Потім він вирушав у печери чи вечірню службу.



Його звали отець Авраам. Один із найосвіченіших священиків Лаври, член Духовної Ради Лаври, чернець-добровольець, ризничий монастиря. Він дбав про дуже дороге церковне начиння, але не мав свого автомобіля (нонсенс, як для багатих лаврських архімандритів періоду Московського Патріархату). Він шукав багатих дітей для власного багатства, і з перших днів війни збирав кошти покриття потреб військових знайомих.

За рік він служитиме настоятелем Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Хоча він і не мріяв про цю посаду, не прагнув її і не просив про неї.



Це була наша друга зустріч із главою Лаври. Перший із них відбувся неофіційно. Тоді о. Авраамій просто погодився зустрітись, поспілкуватися неофіційно, познайомитись.



Сьогодні ми сидимо на хорах Успенського собору. І я подумала, що якби не війна, ось так би виглядало диво і щастя.. Ми знаходимося у найкращому місці на Землі, в Українській Лаврі. А очолює його чернець, для якого Українська Церква – скарб...



НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА, УКРАЇНСЬКА МОВА І УКРАЇНСЬКА СВІДОМІСТЬ – ЦЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РЕЧІ МОЄЇ РОДИНИ.

Батюшка, наприкінці березня цього року, практично в ті ж дні, коли держава в особі резерву оголосила про припинення оренди монастиря Московського Патріархату (надаючи чіткий сигнал про те, що Московська Церква не правитиме в монастирі), громадськість дізналася, що в Лаврі буде монастир Православної Церкви України, і Ви, колишній чернець цього ж монастиря, станете його головою. Нас цікавить, що було раніше? Якою була життєва траєкторія до війни?



- Я народився і виріс у Львівській області, у сім'ї священика. Він служив у церкві, постійно відвідував богослужіння. З самого раннього віку я був у храмі.



Батько тебе змушував? Чи це було кохання?



Кохання. Бажання побувати у храмі було у нас з дитинства. Я мріяв стати священиком, наслідувати батька. Я не знав, чи буду я ченцем або одруженим священиком, але я хотів служити Престолу Божому. Папа тривалий час служив у Львівській області. Пізніше родина переїхала до Черкащини. Ішов 1991 рік. Традиції Галичини, багаті та самобутні, були частиною мене. Черкаська область відрізнялася: і стосовно традицій, і мови. Але батькові вдалося донести до парафіян дух українців.



Моя сім'я завжди була і україномовною, і українсько-ментальною. Незалежна Україна, українська мова та свідомість є для нас основними речами.



Пізніше я вступив до Київської семінарії та академії. Хоч би що там говорили, тут панував дух «російського світу». Усі дисципліни викладалися російською мовою. Можна було відповідати на іспити чи проповідувати українською мовою, але до таких студентів ставилися з обережністю. Однак у семінарії були й українські студенти. Ми об'єдналися, виділилися, хоч до нас ставилися не дуже добре. Незважаючи на нав'язування ідеї «безблагодатних розкольників», ми відвідали Володимирський собор і вклонилися мощам великомучениці Варвари та священномученика Макарія. У нас не було засудження невизнаних автокефальних церков.





- Завчені фрази не зіб'ють з ніг людини, у якої сформувалися погляди та здоровий глузд. Я розумів, що це все маніпуляція, яка працює на певний електорат.



Закінчивши семінарію та академію, я повернувся до Черкащини.. І там правлячим архієреєм також був



Чому не приїхав на об'єднавчий Собор?



- Він щиро хотів Українську Церкву. І він мав бути на раді. Напередодні собору він зустрівся із тодішнім президентом Петром Порошенком. Він нагородив його державною нагородою. Але його оточення просто не дало йому піти. Його замкнули та оголосили хворим. Але в Інтернеті є запис про те, як він вийшов в Інтернет на Об'єднавчий Собор, благословив дію Святого Духа.



Моє життя склалося так, що мій подальший шлях лежав до чернецтва. Так як я був студентом у Лаврі, я вирішив повернутися сюди. Перед цим я мав розмову з губернатором Полом. Я розумів, що це буде нелегко, бо митрополит Павло був не в захваті від мене. Як ви проскочили через цю бацилу Русміра, що Московський Патріархат єдиний канонічний. Чи казали нам, що гріх розколу не змивається кров'ю мучеництва?- Завчені фрази не зіб'ють з ніг людини, у якої сформувалися погляди та здоровий глузд. Я розумів, що це все маніпуляція, яка працює на певний електорат.Закінчивши семінарію та академію, я повернувся до Черкащини.. І там правлячим архієреєм також був митрополит Софроній. Він мав проукраїнські погляди та мріяв про автокефалію. Дехто в архієреї Московського Патріархату не любив його за це, дехто зневажав.Чому не приїхав на об'єднавчий Собор?- Він щиро хотів Українську Церкву. І він мав бути на раді. Напередодні собору він зустрівся із тодішнім президентом Петром Порошенком. Він нагородив його державною нагородою. Але його оточення просто не дало йому піти. Його замкнули та оголосили хворим. Але в Інтернеті є запис про те, як він вийшов в Інтернет на Об'єднавчий Собор, благословив дію Святого Духа.Моє життя склалося так, що мій подальший шлях лежав до чернецтва. Так як я був студентом у Лаврі, я вирішив повернутися сюди. Перед цим я мав розмову з губернатором Полом. Я розумів, що це буде нелегко, бо митрополит Павло був не в захваті від мене.

Чому?



Кожен священик має особисту справу. Для мене війна розпочалася у 2014 році, вже тоді я перестав поминати патріарха Кирила. Війну засудив і митрополит Софроній. У моїй особистій справі були звернення від віруючих із дев'яти парафій.. Усі мої парафії були проукраїнськими, тому вони попросили нас не згадувати Кирила на богослужінні.

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК Я ОПУБЛІКУВАВ МОЛИТВУ ЗА УКРАЇНУ, МЕНІ Дзвонив ГУБЕРНАТОР ПОВІВ І СКАЗАВ, ЩО ПРО МЕНІ ПОПІКАЮТЬСЯ ВИЗНАЧЕНІ ЛЮДИ



Цікаво. У 2014 році всі дев'ять парафій перестали поминати Кирила. Люди мали довіряти тобі.



- Ми були єдині у нашому прагненні, у нас був підйом у бажанні мати єдину церкву. Владика Софроній підтримав мене у цьому і категорично не схвалював носіїв російського світу. Коли я побачила підтримку віруючих, я зрозуміла, що Господь веде мене цим шляхом. Тому митрополит Павло не був у захваті від мого приїзду. Але він був переконаний, що мине час, і «Авраам стане нашим». 2019 року я вже був у Лаврі. Я зустрів Томос з надією. Я сподівався, що Московський Патріархат рухатиметься у бік автокефалії.



Потім почалася війна... Першого дня я прочитала у своїй камері молитву за Україну та розмістила її на своїй сторінці у Фейсбуці. Реакція митрополита Павла була очікуваною. Він подзвонив мені. Мовляв, яке я маю право, у нас свої молитви церковнослов'янською мовою. Він сказав: про вас подбають певні люди. І я зрозуміла, що навряд чи можу продовжити своє служіння в Церкві, яка не готова молитися за нашу країну. Я зрозуміла, що мені треба щось вирішувати, щось міняти у своєму житті. Все, що відбувається в житті людини, відбувається за Божою волею. І, як говорить Господь: не ви Мене обрали, а Я вас. І я навіть не знала, як це має бути, що це має бути, але щодня я бачила, що жодного руху у бік України немає.

Як ви стали волонтером?



- У мене були віруючі і з Черкаської області, і з Києва. Після повномасштабного вторгнення я почав шукати способи допомогти військовим. Я розумів, що поки є захисники, ми стоятимемо. Якщо не вони, то Київ перетвориться на сотні Бучі та Гостомелю. У когось із моїх друзів з армії були певні запити, інші, найближчі мені люди, організували збір коштів.. З-за кордону стали надходити боєприпаси, бронежилети, каски, аптечки. Я зібрав усе разом у своїх келіях у храмі Агапіта. Слава Богу, допомога прийшла, люди приєдналися. Було очевидно, що це був знак від Бога, що Господь надсилає допомогу військовим.



Чи знав митрополит Павло?



- Я не звітував, я не показував своєї волонтерської діяльності. Але вони знали, бо до мене постійно підходили військові. Потім говорили: "Ми не російський світ, Авраам допомагає". На жаль, багатьох із тих, кому я допомагав, вже немає в живих. Мені боляче ... (Він робить паузу, щоб зібратися з силами.)



Як ви перейшли до ПЦУ?



- У монастирі мене весь час називали зрадником. Обстановка в монастирі ставала все більш напруженою. Мої військові друзі запропонували познайомити мене з митрополитом Єпіфанієм.



А восени минулого року була зустріч із Блаженнішим Владиком, яку я ніколи не забуду.

ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ З ЄПИФАННЯМ МЕНІ СТАЛО ЛЕГШЕ Дихати



Ви з Блаженнішим Єпифанієм – інтроверти, як ви порозумілися з першої зустрічі. Хімія стосунків чи тільки Святий Дух?



- Нарешті, - посміхається вікарій, - Предстоятели поводяться по-іншому, часто не мають часу на зустрічі. І хоча ми з митрополитом більш-менш ровесники, я відчував у ньому отця Церкви, дуже близької за духом людини. Мені навіть полегшало дихати. Господь дивиться на серце людини. Дух Святий діє, коли це на благо Церкви, на благо людей. Ця зустріч ясно показала, що ця Церква є Божою, обраною і провідною до спасіння. Вона вболіває за свій народ, молиться за свій народ.



Ви вийшли звідти кліриком ПЦУ?



– Я став священнослужителем після своєї публічної заяви 29 березня. Взимку я ще жив у Лаврі. Якби я одразу заявив, що йду, мені довелося б негайно виїхати. За кілька днів до заяви про перехід до ПЦУ я взяла свою маленьку сумочку та пішла. Жив у Михайлівському. Наступного дня в келію увірвався найревніший з ченців. Вони почали знущатися з військової амуніції, одягати каски, висміювати, знімали себе на відео і викладали в інтернет.. Це був одяг, який призначався для захисників. І я був вражений. Хлопці гинуть, а вони знущаються у касці і при цьому кажуть, що вони є українцями...



Як ви дізналися про своє призначення губернатором, який тимчасово виконує обов'язки?



– За кілька днів до офіційного опублікування Блаженніший Єпіфаній запросив мене та дав прочитати наказ. Я не ставив собі за мету отримати посаду, хотів перейти до ПЦУ і продовжити чернече життя в іншій юрисдикції. Я не був готовий до таких радикальних змін. І я зрозуміла, що це хрест. Ви відповідальні, ви повинні зважувати кожен крок, бути уважним і обережним у всьому: словах, діях.



Як це сприйняли у сім'ї?



– Ми були вражені. Але реакція батьків така: це хрест. Головне, щоб це приносило користь. Тобто вони зрозуміли: це древній монастир, де трудилися ченці. І тут треба бути правителем не за назвою, а за духом, подвигами, працями. І для мене головне – повернути той дух Лаври, який колись був. Це головний пріоритет, над яким я працюю майже щодня. Є багато викликів, з якими стикаємося: і війна, і досвід перебування Москви. І є ще один виклик – сучасний світ, який хоче насаджувати ідеї. Однак є речі, які залишаються незмінними. Ченці не від цього світу: вони зрікаються всього, вибираючи некоротливість, смиренність. Послух, любов, лагідність мають панувати у монастирі. Монах не повинен думати, що він хоче ту чи іншу машину. Значить, він не чернець.



Скажіть, коли держава оголосила про розірвання угоди та одночасно про створення монастиря СОТ, хтось у монастирі зателефонував вам, просився перейти до СОТ?



– Коли публічно оголосили, що я призначений виконувачем обов'язків, мені дзвонили. Дехто з братів привітав, наголосивши, що це буде дуже важко. Українське крило братії, з якою я спілкувався ще в юрисдикції МП, було налаштоване на перехід. Усі чекали 29 березня. Але вони по-своєму бачили ситуацію. Думали, що миттєво буде оточено монастир, Лавру очистять від керівництва і тоді вони приєднуються до СОТ.

Ось знаєте, я обговорювала це з колегами, чи можна було діяти інакше. Ми думаємо, що, наприклад, якби держава перекрила камазами вхід у нижню Лавру, все закрило, то ніхто не зміг би влаштовувати шоу, стояння, дурнуваті протести, і вони наступного дня прокинулися б у автокефальній Лаврі… А так цей маскарад русмера тривав ще півроку.



– Можливо, держава не до кінця усвідомлювала масштаби саботажу, тож і не доопрацювала. Раніше, коли я був у юрисдикції МП, братія так і говорила: нам байдуже: Онуфрій чи Епіфаній. Головне – бути у Лаврі. Дехто казав, що, мовляв, СОТ – канонічна церква, яку поступово визнають. Братія була готова долучитися. Нині на ченців чинять тиск. Кожен крок відстежується. Коли ми увійшли до Нижньої Лаври, нам дали 70 корпус як службове приміщення.. Частина братії, з якими я спілкувався, зателефонувала і попросилася на зустріч. Після наших зустрічей їх здали, і Павло викликав на розмову до себе у Вороньки.



А чому вони поїхали до нього? Навіщо так боятися, що це за рабство?



– Не знаю причин, чому виїхали. Павло – людина непроста. Напевно, на когось щось мав, чим міг залякати. Хоча кожен має свій вибір. Якби не поїхали, нічого не було б.



Але, попри все, монастир СОТ формується. Є до семи чоловік і є охочі приєднатися. Це ченці СОТ. Блаженніший останньому дає шанс монахам МП приєднатися.



А скільки ченців МП лишилося в обителі?



– Майже 60 людей.



Де решта?



– Частина ченців пішла у власні будинки, частина в інших монастирях. Усі розуміють, що служити у Лаврі в юрисдикції МП вони не зможуть. Інші поїхали: один до Франції, інший до Бразилії, ще хтось – до Німеччини. І в мене питання: чому не в росію, а в Європу, яку ви називали безбожною та ненавиділи.



Мабуть, поїхали наклепи на нас зводити, говорити про гоніння?



- Мабуть. Залишилися люди похилого віку, які ще не визначилися. Серед них є послідовники "російського світу". Частина з них хоче приєднатися до СОТ. Їм нікуди йди. Їх нікого нікуди не беруть. Мені просто шкода, вони заручники ситуації. Якщо вони опиняться за мурами Лаври, то зрозуміють, що нікому не потрібні. Куди вони підуть? Їх до порога будівлі митрополита Онуфрія не допустять. Ми не виганятимемо. Надаємо один корпус, забезпечимо їжею, дамо людину догляду. Але служити у храмах Лаври вони не будуть.



Як вам здається, чи є у братії хоч трохи усвідомлення, що вони так страшно помилялися по відношенню до Росії?



- Так, є розчарування. І це важко тим, хто живе тут тривалий час. Я думаю, що в їхніх душах багато сум'яття. Хоча їх намагаються переконати, що вони є мучениками. Які мученики? Перші християни жили в інших умовах: не в центрі столиці. Перші християни не мали такого вибору: жити та молитися у своїй обителі за свою державу. І це тільки на одне прохання: зректися страшного «російського світу», доктрини, яка все абсолютно руйнує, знищує, вбиває, батьків, чоловіків, дітей. Нещодавно на Сумщині загинув хлопець, який приїхав до дідуся.. Про який духовний зв'язок із ними можна говорити? Адже їхня мета – не любити, а вбивати. Вони вчать не прощати, а катувати. А іноді я думаю, що Господь попустив цю ситуацію з Церквою, щоб ми дізналися глибину їхнього занурення, що вони чекають на росіян... Я вже у війну записки в Лаврі знайшов: про здоров'я російських воїнів...



Цікаво, що коли я намагалася подати на молебень за героїв України, але наголошувала, що вони автокефалі, то жінки на касі просто рвали та кидали мені їх у вічі.



– Не дивуюсь.



Який рівень освіти братії Моспатріархату? Чи знали вони, що преподобні були кліриками Вселенського патріархату?



- Думаю що ні. Вони вважають, що вони були Московським патріархатом, а не ченцями Константинопольського патріархату. Більше того, після анексії Московією Київської митрополі, тридцять років тривало проти братії, які не хотіли бути у МП. А при святині Петрі Могилі ніякої мови не було про Московський патріархат, а Лавра була потужною у всьому: освіченості, благодійності, соціальних проектах. А які у Лаври були критори за часів Гетьманщини – ми в заупокійних молитвах згадуємо гетьмана Мазепу, якого анафематувала москва.



Коли ви заселилися до Лаври?



- В серпні. Нам виділили 70 корпус на Новий рік. Коли буде завершено передачу майна від монастиря заповіднику, буде зрозуміло, що ще буде монастир.. Ми не маємо довгострокових договорів, поки не передано всі об'єкти. До Нового року міністерство надало дозвіл на використання Успенського та Трапезного храму. Є ще будинковий храм при корпусі. Там мешкають наші ченці, звучать українські молитви. Процедура передачі триває, але через ці перешкоди віруючих, які блокують приміщення та не дають закінчити роботу комісії, досі немає опалення.



Загрози?



– Так. Приходять смс. Але Господь і підтримує, і стверджує. Після поїздки на Афон це особливо відчув. Мене приймали з усіма почестями, як ігумена. Коли ми прибули на Ксенофонт, там була делегація українців, яка їхала до літньої школи Волоса. Серед них – представники духовних шкіл Моспатріархату. Коли вони побачили, як ігумен приймає нас, то для них це було несподівано.. Вони не служили, не причащалися. У мене була душевна розмова з ігуменом монастиря Олексієм Герондою. Ці слова згадую щодня. Він каже таке: «Митрополит Онуфрій хороша людина, але все, що відбувається в УПЦ МП, це через непослух Вселенської Церкви». Тому що у 2018 році, коли він знехтував запрошенням на собор, це була непослух. Геронда запевнив у своїй молитві про Україну та наших військових. Казав, що треба потерпіти і все минеться, Лавра розквітне, набере сили, як і раніше. Я запросив його, він пообіцяв, що найближчим часом прибуде до Києво-Печерської Лаври.

Лавра раніше – це десятки магазинів і на території, і поряд. Практично жоден зараз не працює. Кому належали магазини?



– Все у нижній Лаврі було за попереднім намісником. Оточення контролювало, постачало працівниками.



Ось думка, що особистий стан деяких архімандритів будувався на тому, що є діти. Ці чада приходили до преподобних, просили ченця помолитися та жертвувати йому гроші. Так купувалися машини та квартири окремих ченців, чи правильно я говорю?



– Все було, це не таємниця. Заможні чада могли пожертвувати щось духовнику, якщо у житті відбулися зміни.



Хто доглядає мощі преподобних? Хто перевдягає їх?



– Преподобні доглядають ченців Московського патріархату, печери ще не передані. Але це для священика не складна наука – переобирати преподобних. Я неодноразово сам допомагав це робити. Навичка перевдягати є у кожного священика.



Яким буде богослужбовий порядок у монастирі? Ви також служитиме літургію щодня в печерах?



– Звісно, все буде. І в храмах, і в печерах. Поки печери не передано, ми не служимо. Якось через півроку після призначення я спустився з військовими до ближніх печер. Реакція віруючих МП була вкрай неадекватна: вони почали співати, кричати… Завдяки реакції працівників заповідника, які запитали, на якій підставі вони там перебувають, коли є обмеження на вхід, вони приборкали та пішли.. Дуже прикро, але ці люди залежать від ідеології «російського світу». У неділю з благословення блаженнішого привозили мощі преподобного Меркурія. Прийшли тисячі людей. Це свідчення того, що українська Лавра оживає. Щосуботи, неділі людей не так багато, тому що нова громада формується практично з нуля. У нас тільки закладається скелет. Вони мали на це 35 років, за кожним храмом перебували свої парафіяни. Тому мене дивує наївність віруючих МП, які вдаються, фотографують нас і кажуть: віруючих мало. Але я згадую, як цієї зими, коли виявилася поведінка МП, то на службах митроплітів Павла та Онуфрія можна було побачити лише кількох бабусь та студентів. І в цьому служив предстоятель. Або в храмі Агапіта на службі предстоятеля Онуфрій служить, то стоїть сотня людей. А де ті мільйони людей, які начебто прийдуть захищати Лавру? Від кого боронити? Від українців?



Усі богослужіння відновлюватимуться.

Який ви бачите Лавру за два-три роки? Чи тут будуть магазини? Кафе? Церковні майстерні з пошиття священицьких шат?



- Якщо ми говоримо про благодійні їдальні, трапезні для бідних, то вони будуть. Але це буде інший формат. Нам буде рівно стільки, щоб забезпечити себе: одягти братів, нагодувати їх. Також хотілося б відкрити притулок для дітей, які втратили батьків на війні. Але Лавра – пам'ятник ЮНЕСКО, ми не порушуватимемо умов угоди з державою, як це робили наші попередники.



А заради чого ви житимете і працюватимете? Монастирю потрібні гроші на проекти, наприклад, притулки.



- Є добрі люди, які вже допомагають Лаврі. Тут проблем не буде. Багато благодійників зацікавлені у тому, щоби Українська Лавра, українське духовенство.



Ви молодий чернець. Під вашим командуванням будуть різні люди, деякі з яких старші за вас. Ви уявляєте себе їхнім батьком? А вони ви?



- Ми вже разом будуємо своє чернече життя: молимося, разом миємо посуд, забираємось. Ми все робимо разом. Один диякон готує. Не бачу проблеми. По буднях ми служимо в домовій церкві.. Я намагаюся, щоб брати не відчували, що я вищий за становищем. Звичайно, є обов'язки, які покладені на мене, а є їхні обов'язки та чернеча дисципліна. Але це при взаєморозумінні та допомозі.



Хто з лаврських ченців вам найближчий?



- Усі ченці близькі: Антоній та Феодосій, преподобний Авраамій Працьовитий, на честь якого я був названий...



О, і вони моляться йому про те, щоб він влаштував їхні будинки. Хтось просить Авраама купити будинок, а ти купуєш цілий монастир.



- Життя Авраама дуже коротке, відомо, що він намагався догодити братії у всьому. Разом із ченцями він готував та працював.



Отже, ви зрозуміли це буквально?



- Коли тобі дають ім'я святого, то ти маєш якимось чином відповідати його життю, – усміхається настоятель монастиря, – якщо ти чернець, то ти маєш тягтися до його чеснот. Якщо він сповідник, то він повинен сповідатися, якщо він святий, то його життя має бути схоже на святого хоча б у чомусь.. І пам'ятайте, що наші святі моляться за нас.



У світі мене називають Михайлом на честь Михайла Архангела. У чернецтві – на честь первосвященика Аарона. У чернецтві – Авраам. Це три святі, до яких я весь час звертаюся, просячи допомоги та захисту. І я вірю, що вони мені допомагають у всьому.