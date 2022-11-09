МОН закликало школи створювати розклад, який буде підлаштовано під графіки вимкнення світла

Міністерство освіти і науки радить школам створювати гнучкі графіки розкладу уроків, які будуть підлаштовані під графіки вимкнення електроенергії, повідомив перший заступник міністра Андрій Вітренко.
Такі ж рекомендації озвучені для інших рівнів освіти.
Вітренко зазначив, що відомство працює над різними механізмами, щоб надати дітям можливість завантажувати на свої гаджети еталонні уроки, коли є електроенергія.
Вітренко зазначив, що відомство працює над різними механізмами, щоб надати дітям можливість завантажувати на свої гаджети еталонні уроки, коли є електроенергія.
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