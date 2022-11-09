МОН закликало школи створювати розклад, який буде підлаштовано під графіки вимкнення світла

17:18 08 листопада Київ, Україна

Міністерство освіти і науки радить школам створювати гнучкі графіки розкладу уроків, які будуть підлаштовані під графіки вимкнення електроенергії, повідомив перший заступник міністра Андрій Вітренко.

"Ми радимо педагогічним колективам створювати гнучкі графіки проведення освітнього процесу, які корелюватимуться з графіками відімкнення електроенергії у тому чи іншому закладі освіти. Це єдиний вихід, який сьогодні існує", - сказав представник міністерства під час брифінгу.

Такі ж рекомендації озвучені для інших рівнів освіти.



Вітренко зазначив, що відомство працює над різними механізмами, щоб надати дітям можливість завантажувати на свої гаджети еталонні уроки, коли є електроенергія.