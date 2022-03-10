МОН опублікувало відео з роз'ясненнями для вступників

Напередодні основного етапу вступної кампанії Міносвіти і науки України (МОН) запускає серію відеороликів з відповідями на найпоширеніші питання, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.
Про це йдеться на сайті МОН.
У першому відеоролику пояснюється, як подавати заяву через електронну систему. При подачі заяви потрібно вибрати:
- регіон, в якому плануєте вчитися;
- навчальний заклад;
- форму навчання;
- спеціальність.
Другий ролик покликаний допомогти з безпосереднім вибором майбутньої спеціальності через електронні сервіси
База відеопояснень для вступників буде поповнюватися новими матеріалами до 1 липня - тоді почнеться основний етап вступної кампанії. Відеоролики будуть публікувати на сайті МОН в розділі "Вступна кампанія 2021" та на офіційному YouTube-каналі.
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