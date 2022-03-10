МОН опублікувало відео з роз'ясненнями для вступників

17:54 10 червень Київ, Україна

Напередодні основного етапу вступної кампанії Міносвіти і науки України (МОН) запускає серію відеороликів з відповідями на найпоширеніші питання, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.

Про це йдеться на сайті МОН.



У першому відеоролику пояснюється, як подавати заяву через електронну систему. При подачі заяви потрібно вибрати:

регіон, в якому плануєте вчитися;

навчальний заклад;

форму навчання;

спеціальність.

Другий ролик покликаний допомогти з безпосереднім вибором майбутньої спеціальності через електронні сервіси

База відеопояснень для вступників буде поповнюватися новими матеріалами до 1 липня - тоді почнеться основний етап вступної кампанії. Відеоролики будуть публікувати на сайті МОН в розділі "Вступна кампанія 2021" та на офіційному YouTube-каналі.