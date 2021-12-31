МОН: методи протівоздействія Буллінг в школах
20:23 18 серпень Київ, Україна
В рамках підготовки до нового навчального року, департаментам освіти і науки обласних та місцевих адміністрацій отримав рекомендації від МОН, в яких йдеться про те, як ефективно протидіяти Буллінг в школах.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
"Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (Буллінг) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції" Безпечна і дружня до дитини школа "в навчальних закладах в 2020/2021 навчальному році. Рекомендації спрямовані департаментам освіти обласних і місцевих адміністрацій і розміщені на сайті МОН ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що концепція містить онлайн-інструмент "Експрес-оцінка" для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища і отримання інформації про рівень безпеки.
"Найефективнішим інструментом запобігання насильству та буллінг (цькування) в навчальних закладах є профілактика. Варто створити в школі атмосферу спільного поваги і відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу ", - додали в МОН.
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