Молдова змінила правила перетину кордону для українців

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови внесла правки щодо перетину кордону для українських біженців.
Згідно з ними ті українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, навіть зі строком придатності, що минув, можуть виїхати за цим же документом.
Про це повідомляє видання NewsMaker.
При цьому у рішенні комісії йдеться, що умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.
Також комісія з НС скоригувала заходи захисту для дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками.
Відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.
За попередніми даними, на територію Молдови від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхало близько 450 тисяч українців.
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