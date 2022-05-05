Молдова змінила правила перетину кордону для українців

15:39 05 травня Київ, Україна

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови внесла правки щодо перетину кордону для українських біженців.



Згідно з ними ті українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, навіть зі строком придатності, що минув, можуть виїхати за цим же документом.



Про це повідомляє видання NewsMaker.



При цьому у рішенні комісії йдеться, що умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.



Також комісія з НС скоригувала заходи захисту для дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками.



Відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.



За попередніми даними, на територію Молдови від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виїхало близько 450 тисяч українців.