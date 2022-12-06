МОК залишить бан для російських та білоруських спортсменів

"Зараз не час знімати санкції з росіян чи білорусів. Санкції залишаються. Зрештою, це трохи спекуляція [щодо того, коли санкції можуть бути зняті]... На цей момент є багато факторів. Ми все ще готуємось до Ігор. Хоча кваліфікація вже незабаром. почнеться. Треба подивитися, які будуть справи. Ситуація там швидко змінюється, часто змінюється щодня. Санкції поки що залишаються в силі".