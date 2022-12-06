МОК залишить бан для російських та білоруських спортсменів

12:42 06 грудня Київ, Україна

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру негайно скасовувати санкції проти росії та білорусі. Про це заявили члени Виконавчої ради МОК на своєму засіданні.

Після вторгнення росії в Україну МОК рекомендував спортивним органам управління усунути від змагань спортсменів з росії та білорусі та не проводити змагання на території цих країн.

Проте президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК має бути нейтральним і запропонував допускати атлетів з росії та білорусі на турніри, в яких вони можуть здобути путівки на літні Олімпійські ігри в Парижі.

Виступаючи в перший день засідання Виконавчої ради МОК, прессекретар Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс сказав, що санкції, введені на початку війни, не зазнали жодних змін, незважаючи на те, що до початку Олімпіади в Парижі залишилося трохи більше півтора року.
"Зараз не час знімати санкції з росіян чи білорусів. Санкції залишаються. Зрештою, це трохи спекуляція [щодо того, коли санкції можуть бути зняті]... На цей момент є багато факторів. Ми все ще готуємось до Ігор. Хоча кваліфікація вже незабаром. почнеться. Треба подивитися, які будуть справи. Ситуація там швидко змінюється, часто змінюється щодня. Санкції поки що залишаються в силі".
Деякі федерації чітко висловилися, що єдиним способом відновити представництво росії та білорусі у спорті є виведення російських військ з України.
"Це досить просто. Забирайтеся з України", - заявив минулого тижня президент Всесвітньої федерації легкої атлетики Себастьян Коу.
Кваліфікаційні турніри на Олімпіаду в Парижі вже розпочалися, проте більшість видів спорту проведуть свої континентальні чи глобальні кваліфікаційні змагання протягом наступних 18 місяців.