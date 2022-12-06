МОК залишить бан для російських та білоруських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру негайно скасовувати санкції проти росії та білорусі. Про це заявили члени Виконавчої ради МОК на своєму засіданні.
Після вторгнення росії в Україну МОК рекомендував спортивним органам управління усунути від змагань спортсменів з росії та білорусі та не проводити змагання на території цих країн.
Проте президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК має бути нейтральним і запропонував допускати атлетів з росії та білорусі на турніри, в яких вони можуть здобути путівки на літні Олімпійські ігри в Парижі.
Виступаючи в перший день засідання Виконавчої ради МОК, прессекретар Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс сказав, що санкції, введені на початку війни, не зазнали жодних змін, незважаючи на те, що до початку Олімпіади в Парижі залишилося трохи більше півтора року.
Після вторгнення росії в Україну МОК рекомендував спортивним органам управління усунути від змагань спортсменів з росії та білорусі та не проводити змагання на території цих країн.
Проте президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК має бути нейтральним і запропонував допускати атлетів з росії та білорусі на турніри, в яких вони можуть здобути путівки на літні Олімпійські ігри в Парижі.
Виступаючи в перший день засідання Виконавчої ради МОК, прессекретар Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс сказав, що санкції, введені на початку війни, не зазнали жодних змін, незважаючи на те, що до початку Олімпіади в Парижі залишилося трохи більше півтора року.
Деякі федерації чітко висловилися, що єдиним способом відновити представництво росії та білорусі у спорті є виведення російських військ з України.
Кваліфікаційні турніри на Олімпіаду в Парижі вже розпочалися, проте більшість видів спорту проведуть свої континентальні чи глобальні кваліфікаційні змагання протягом наступних 18 місяців.
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