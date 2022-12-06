"Можуть повторити": Повітряні сили закликають готуватися до нових ракетних атак

10:01 06 грудня Київ, Україна

Росія може завдати нового ракетного удару по території України вже у вівторок, 6 грудня, тому українцям слід пам'ятати про небезпеку з повітря.



Про це в ефірі телемарафону повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ — ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів трохи менше, але все-таки завдавали", - нагадав військовий.

Він закликав українців постійно пам'ятати про ракетну загрозу.

"Потрібно бути до цього готовим. Вся українська нація має жити в таких реаліях, без паніки, з холодним розумом. А ЗСУ робитимуть те, що роблять найкраще - захищати громадян, свою державу", - наголосив спікер.

Юрій Ігнат додав, що під час минулої атаки українські військові знищили понад 60 російських ракет, проте Україна потребує великих сил та засобів для ефективного захисту загроз з повітря.

"5 грудня була відбита чергова агресія росії з повітря, понад 60 ракет окупантів було збито. І це заслуга всіх Сил оборони, Повітряних сил, усіх, хто боронить наше сьогоднішнє небо. Багато життів сьогодні врятовано, врятовано об'єкти критичної інфраструктури. З початку жовтня противник це робить методично, основних своїх тактичних планів не змінює - використовують авіацію, кораблі, інші засоби, нічого нового. Запускають із Каспію, із Волгодонська, також ракети С-300. Повітряні сили роблять, що завжди - відбивають", - зазначив чиновник.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони складаються із зенітно-ракетних військ, залученої авіації, а також мобільних вогневих груп, озброєних зенітно-ракетними комплексами.

"Результати показують серйозну підготовку захисників неба. І робитимемо це надалі, битимемо ворога, як можемо. Розраховуємо на підтримку наших партнерів, які постачають нам потроху такі потрібні сучасні засоби повітряної оборони — це і Gepard німецький, і IRIS-T, і NASAMS. Таких систем потрібно нам більше, щоб ми справді захистили та посилили наявні системи ППО, основу якої сьогодні таки складають ще радянські комплекси Бук-М1, С-300", - зазначив Юрій Ігнат.

Спікер Повітряних сил висловив сподівання, що у цьому питанні Україні допоможе, зокрема, американська сторона.