Чи можуть українські школи продовжити навчальний рік

17:05 19 квітень Київ, Україна

Згідно із законом, навчальний рік повинен завершитися 30 червня, проте освітні установи або місцева влада мають право самостійно продовжити навчальний рік або завершити його традиційно.

Про це в понеділок, 19 квітня, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Якщо школа або департамент освіти вирішать продовжити навчальний рік, то вони мають на це право. Учні повинні вчитися не менше 175 днів протягом року", - заявив Горбачов.

Він зазначив, що поточний навчальний рік, відповідно до закону, триває до 30 червня.



Рішення про продовження часу навчання школярів в цьому році може бути обумовлено карантинними обмеженнями. У різних регіонах країни місцева влада через епідеміологічну ситуацію була змушена як відправляти дітей на дистанційне навчання, так і продовжувати їм канікули. Тому всі рішення в цьому напрямку будуть прийматися індивідуально в кожному регіоні і в навчальних закладах.



Через пандемію в цьому році учні 4-х та 9-х класів також були звільнені від державної підсумкової атестації. Як в ефірі "24 каналу" заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, зроблено це було тому, що не всі діти вчаться очно, не всі вони мають рівні умови в отриманні освітнього матеріалу.