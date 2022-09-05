Чи можуть переселенці із Криму претендувати на виплати від держави

16:38 05 вересня Київ, Україна

Переселенці з Криму та Севастополя мають право на виплату грошової допомоги від держави як внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з тимчасово окупованої території.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.



У міністерстві нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право:

люди, які перемістилися з тимчасово окупованих територій України (зокрема, з Криму та Севастополя);

жителі територіальних громад, які перебувають у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у оточенні (блокуванні);

громадяни, чиє житло зруйновано або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію рф і подали до 20 травня 2022 заявку на відшкодування втрат.

З питаннями про виплати можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами: