Чи можуть переселенці із Криму претендувати на виплати від держави

Переселенці з Криму та Севастополя мають право на виплату грошової допомоги від держави як внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з тимчасово окупованої території.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
У міністерстві нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право:
У міністерстві нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право:
- люди, які перемістилися з тимчасово окупованих територій України (зокрема, з Криму та Севастополя);
- жителі територіальних громад, які перебувають у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у оточенні (блокуванні);
- громадяни, чиє житло зруйновано або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію рф і подали до 20 травня 2022 заявку на відшкодування втрат.
З питаннями про виплати можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами:
- 1548 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
- 096 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
- 066 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
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