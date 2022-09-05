Чи можуть переселенці із Криму претендувати на виплати від держави

16:38 05 вересня Київ, Україна

Переселенці з Криму та Севастополя мають право на виплату грошової допомоги від держави як внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з тимчасово окупованої території.
 
Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У міністерстві нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право:
  • люди, які перемістилися з тимчасово окупованих територій України (зокрема, з Криму та Севастополя);
  • жителі територіальних громад, які перебувають у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у оточенні (блокуванні);
  • громадяни, чиє житло зруйновано або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію рф і подали до 20 травня 2022 заявку на відшкодування втрат.
З питаннями про виплати можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами:
  • 1548 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
  • 096 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
  • 066 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.