Модернізація національного менталітету: Україна як зразок майбутнього

16:38 14 вересня Київ, Україна

14 вересня у Києві відбулася пресконференція «Особливості модернізації українського національного менталітету». На конференції обговорювалися проблеми менталітету та шляхи їхнього вирішення, а також порушувалося питання, якими мають бути українці, щоб утвердити геополітичне лідерство країни.

У пресконференції взяли участь:

Юрій Федоренко – керівник ГО “Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод”, головний редактор сайту “Матриця свободи”;

Олексій Толкачов – письменник, просвітитель, голова Благодійного фонду «Омріяна країна»;

Олесь Доній – ідеолог, громадський діяч, політик, голова Центру дослідження політичних студій.

На думку Олексія Толкачова, зараз весь світ дивиться на українців, і якщо модернізувати національний менталітет та реалізувати ті зміни, про які мріємо, українці можуть стати зразками майбутнього, на яких рівнятиметься світ.

«Я більш ніж переконаний, що вся наша дійсність є відображенням нашої ментальності, того, у що ми віримо, тих цінностей, на основі яких ми будуємо власну поведінку та вступаємо у взаємини з оточуючими людьми. Відтак наша державна, національна та народна дійсність є відображенням національного менталітету», - зазначив він.

За словами Толкачова, для того, щоб модернізувати український національний менталітет, потрібно «подивитися на власні недоліки, а для цього потрібно мати велику любов до себе, адже тільки велика любов до себе дозволяє бути щирим та відвертим із самим собою».



Водночас експерт виділив основні проблеми українського менталітету, які заважають його розвитку. Першою проблемою, на його думку, є інфантильність українців як колективна, так і індивідуальна.

«Інфантильна людина ніколи не стратегує власне майбутнє, тобто не має амбітних планів на майбутнє. Чи є в українців така стратегія? Ні. І, відповідно, українці ставали просто об'єктом чужих стратегій. І те саме стосується інфантильності на індивідуальному рівні - людина перекладає відповідальність на інших», - пояснив експерт.

Толкачов висловив думку, що друга проблема, що виходить із першої – комплекс неповноцінності. Експерт зазначив, що війна допомагає українцям долати цей комплекс.

«Більшість людей усвідомила, що українці можуть більше. Але цей комплекс все ще потрібно долати», – додав він.

Ще однією проблемою українського менталітету, на думку експерта, є перекладання відповідальності та "синдром жертви".

«Насправді, для деяких бути жертвою дуже зручно, тому що так ми не беремо на себе відповідальність за своє життя… Потрібно багато любові, щоб подивитися на своє життя, усвідомити, де ми знаходимося, і вирішити взяти відповідальність, почати будувати те, що кожна людина хоче для себе в майбутньому», - наголосив він.

Водночас Толкачов зазначив, що в українців існує синдром «вивченої безпорадності, який виховується ще зі школи».



Зокрема, ключовою проблемою, за твердженням експерта, є відсутність любові.

«Люди їдуть до Європи не тому, що там заробітні платні вищі, а тому, що там якість соціальних відносин краща. В Україні цього не вистачає», – пояснив він.

Письменник зазначив, що за даними психологів, людина може ділитися з ближнім лише тим, що має сама, тобто «для того, щоб любити ближнього, нам потрібно навчитися любити самих себе».



Він наголосив, що саме нелюбов до себе не дозволяє українцям щиро та відверто подивитися на себе та сформулювати стратегію, як стати кращими та модернізувати свій національний менталітет.

«Сьогодні світ дивиться на українців. Ми можемо стати надлюдьми, зразками майбутнього, і на нас рівнятимуться. Мені дуже хотілося б, щоб саме українці повели європейську цивілізацію в майбутнє і вдихнули нове життя у світову історію. Але нам спочатку потрібно стати тими змінами, про які ми мріємо», - резюмував він.

Захід був організований Благодійним фондом «Омріяна країна» та ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».