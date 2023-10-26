Модернізація національного менталітету: Україна як зразок майбутнього

14 вересня у Києві відбулася пресконференція «Особливості модернізації українського національного менталітету». На конференції обговорювалися проблеми менталітету та шляхи їхнього вирішення, а також порушувалося питання, якими мають бути українці, щоб утвердити геополітичне лідерство країни.
У пресконференції взяли участь:
- Юрій Федоренко – керівник ГО “Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод”, головний редактор сайту “Матриця свободи”;
- Олексій Толкачов – письменник, просвітитель, голова Благодійного фонду «Омріяна країна»;
- Олесь Доній – ідеолог, громадський діяч, політик, голова Центру дослідження політичних студій.
На думку Олексія Толкачова, зараз весь світ дивиться на українців, і якщо модернізувати національний менталітет та реалізувати ті зміни, про які мріємо, українці можуть стати зразками майбутнього, на яких рівнятиметься світ.
За словами Толкачова, для того, щоб модернізувати український національний менталітет, потрібно «подивитися на власні недоліки, а для цього потрібно мати велику любов до себе, адже тільки велика любов до себе дозволяє бути щирим та відвертим із самим собою».
Водночас експерт виділив основні проблеми українського менталітету, які заважають його розвитку. Першою проблемою, на його думку, є інфантильність українців як колективна, так і індивідуальна.
Толкачов висловив думку, що друга проблема, що виходить із першої – комплекс неповноцінності. Експерт зазначив, що війна допомагає українцям долати цей комплекс.
Ще однією проблемою українського менталітету, на думку експерта, є перекладання відповідальності та "синдром жертви".
Водночас Толкачов зазначив, що в українців існує синдром «вивченої безпорадності, який виховується ще зі школи».
Зокрема, ключовою проблемою, за твердженням експерта, є відсутність любові.
Письменник зазначив, що за даними психологів, людина може ділитися з ближнім лише тим, що має сама, тобто «для того, щоб любити ближнього, нам потрібно навчитися любити самих себе».
Він наголосив, що саме нелюбов до себе не дозволяє українцям щиро та відверто подивитися на себе та сформулювати стратегію, як стати кращими та модернізувати свій національний менталітет.
Захід був організований Благодійним фондом «Омріяна країна» та ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».
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