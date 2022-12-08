Мобільний зв'язок у разі блекауту працюватиме три доби – Держспецзв'язку

10:45 08 грудня Київ, Україна

Мобільний зв'язок в Україні у разі блекауту має працювати протягом трьох днів, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.



За його словами, мобільні оператори працюють над створенням резерву, який дозволяє забезпечувати зв'язок протягом цього часу у разі критичних перебоїв з електропостачанням.

«Проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію [мобільного зв'язку] розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на дві години, вона працює пів години», – пояснив він.

За даними Держспецзв'язку, в Україні працює 82% базових станцій, за винятком Луганської та Херсонської областей, де відновлюють зв'язок.

Також, у разі повного відключення електроенергії в Україні, п'ять українських телеканалів зможуть продовжувати мовлення.

"На сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовано з терміном роботи до трьох діб. Так само як телевізійні канали, телемарафон - також зарезервовано подачу телесигналу на три доби", - зазначив чиновник.

За його словами, у майбутньому робота медіа залежатиме від забезпечення паливом.