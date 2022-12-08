Мобільний зв'язок у разі блекауту працюватиме три доби – Держспецзв'язку

Мобільний зв'язок в Україні у разі блекауту має працювати протягом трьох днів, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
За його словами, мобільні оператори працюють над створенням резерву, який дозволяє забезпечувати зв'язок протягом цього часу у разі критичних перебоїв з електропостачанням.
За його словами, мобільні оператори працюють над створенням резерву, який дозволяє забезпечувати зв'язок протягом цього часу у разі критичних перебоїв з електропостачанням.
За даними Держспецзв'язку, в Україні працює 82% базових станцій, за винятком Луганської та Херсонської областей, де відновлюють зв'язок.
Також, у разі повного відключення електроенергії в Україні, п'ять українських телеканалів зможуть продовжувати мовлення.
За його словами, у майбутньому робота медіа залежатиме від забезпечення паливом.
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