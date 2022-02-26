Стільниковий зв'язок пільг не дає, це вам не електротранспорт

Війна за всіх часів перевіряла людей на людяність. У той час, коли країна в небезпеці, коли чоловіки йдуть воювати, а діти та жінки шукають укриття та допомоги, багато хто намагається надати цю підтримку та допомогу.
І це не лише підприємці, які на Закарпатті розселяють евакуйованих та годують їх безкоштовно обідами. Це тисячі громадян, які стоять у чергах на пунктах запису до тероборони або пунктах здачі крові.. Це волонтери, які збирають кошти для підтримки нашої армії. Це пенсіонери, які переводять свої «ковидні» гроші на програму «Повернися живим!».
У містах безкоштовно працює весь електротранспорт. Багато банків продовжили термін дії банківських карток і, незважаючи на ситуацію, дають можливість користуватися коштами в кредит.
Цей список можна перераховувати довго. І це тішить, дає почуття захисту та піднімає дух. Тим неприємніше отримувати такі повідомлення, як на фото, від багатого оператора зв'язку.
Невже не можна у важкий для країни та людей час виявити розуміння та якусь пільгу для своїх користувачів?
Не хочеться думати, що серед нашого згуртованого народу знайдуться ті, хто скористається війною собі на користь.
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